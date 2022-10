Lo CSEN Grosseto a sostegno della Tuttiateatro Onlus

Grosseto: No, non è rimasta inascoltata la richiesta di sostegno e aiuto da parte della Tuttiateatro Onlus, apparsa sul quotidiano La Nazione, cronaca Grosseto lo scorso mese di agosto. Dopo tale richiesta, Alessio Pernazza, presidente provinciale del comitato CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale - Grosseto ha messo a disposizione della Onlus, gratuitamente, i nuovi locali di via Unione Sovietica. Così facendo, lo Csen Grosseto, ha permesso la continuazione delle attività del laboratorio teatrale dell’associazione, e le attività rivolte ai ragazzi e ragazze diversamente abili



“I ragazzi dell’associazione, - dice Alessio Pernazza, presidente dello Csen - potranno così continuare le loro attività in piena tranquillità e in un locale accogliente. Poi, come comitato Csen, non ci siamo limitati solamente a trovare uno spazio idoneo per le attività della Onlus, ma siamo andati oltre”.





“Assieme a Tuttiateatro Onlus, - spiega il presidente Csen Grosseto – abbiamo promosso un nuovo progetto denominato “Uno, Nessuno e Centomila”. Questo progetto fa parte del bando pubblicato da Sport e Salute Spa, “Play Discrict spazi civici di comunità”, progetto che oltre ad aver avuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto, vede coinvolte altre otto realtà del mondo dello sport grossetano”.

Il presidente Alessio Pernazza del Comitato CSEN Grosseto non è nuovo nel ricercare e partecipare a bandi diretti al mondo dell’integrazione sia sociale che sportiva. Bandi che poi finanziano le varie attività, che vengono svolte dalle affiliate al comitato stesso.

“Proprio pochi giorni fa, precisamente il dieci ottobre, - prosegue Pernazza - è stata istituita la “Giornata dello sport integrato”, quindi quale occasione migliore sarebbe stata questa per presentare le attività teatrali, sportive di sostegno psicologico e orientamento per i giovani della nostra città”.

“Sono sicuro che si può fare molto, - conclude Alessio Pernazza - integrando sport, sociale e cultura. Questa è la mia motivazione nel redigere progetti per presentarli nei vari bandi indetti dalle Istituzioni. Speriamo che questo progetto venga accettato, in quanto significherebbe anche per i ragazzi della Tuttiateatro onlus, di avere ben 12 mesi di attività programmata e finanziata, allargando anche la platea di fruitori. Incrociamo le dita”.