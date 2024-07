Lirica in Piazza: cast stellare per l’opera lirica a Massa Marittima

Massa Marittima: Il comune presenta il cast completo di Lirica in Piazza 2024, l’appuntamento imperdibile con l’opera lirica in programma dal 3 al 5 agosto nella bellissima piazza Garibaldi. Sarà un cast stellare, con grandi artisti, quello di questa 37° edizione, sul 100° anniversario dalla morte di Giacomo Puccini, uno dei più importanti compositori italiani, a cui Lirica in Piazza dedica 3 opere. Questo il programma: il 3 agosto andrà in scena Tosca di Giacomo Puccini, per la regia di Katia Ricciarelli; il 4 agosto doppio appuntamento con Suor Angelica di Giacomo Puccini per la regia di Anna Aiello e a seguire Cavalleria Rusticana per la regia di Linda Ocone, con la speciale partecipazione di Michele Placido che recita Giovanni Verga. Gran finale lunedì 5 agosto: in scena Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Note di regia di Cecchi Paone. Inizio degli spettacoli alle ore 21 e 15.



Le opere andranno in scena sul sagrato della Cattedrale duecentesca di San Cerbone in un contesto magico. Gli artisti saranno accompagnati dall’orchestra internazionale della Campania diretta dal maestro Leonardo Quadrini e dal coro Giuseppe Verdi di Roma, direttore artistico del coro, Marco Tartaglia e maestra del coro Anna Elena Masini. Pianista di sala e accompagnatore Franco Capozzi . Maestro collaboratore Veaceslav Quadrini Ceaicovschi.

“Lirica in Piazza è certamente l’evento più longevo, identitario e iconico, che lega il nome di Massa Marittima all’opera lirica ormai da 37 anni. – commenta la sindaca Irene Marconi – Sarà un’edizione ricca di talenti e di sicuro successo grazie al lavoro egregio di tutta la macchina organizzativa, dai tecnici alle maestranze, dai professori d’orchestra ai cantanti, ai musicisti, ma soprattutto grazie all’impegno del direttore artistico di Lirica in Piazza, il maestro Leonardo Quadrini, figura eminente del panorama musicale nazionale e internazionale che ci regalerà anche quest’anno grandi emozioni.”

La 37° edizione di Lirica in Piazza è organizzata dal Comune di Massa Marittima ed è una produzione a cura di Musicainsieme e Bucaneve. Sponsor Unicoop Tirreno.

Ma ecco il cast completo di questa edizione: il 3 agosto Tosca sarà interpretata da Diana Bucur, un talento ineguagliabile, soprano all'Opera Nazionale Iasi Romania, vanta una formazione impeccabile e una carriera ricca di successi, tale da essere considerata una vera e propria icona dell'arte dell'opera in Romania. Francesco Anile, tenore straordinario, sarà Cavaradossi; Alberto Mastromarino interpreta Scarpia e Angelo Nardinocchi, il sagrestano; Giordano Farina è Ancelotti; Silvano Paolillo interpreta Spoletta; Cristian Alderete è Sciarrone; Giuseppe Montanaro un carceriere; Maura Minicozzi il pastorello. La regia è di Katia Ricciarelli; assistente alla regia Alessio Rizzitiello. Direttore concertatore il maestro Leonardo Quadrini.

Domenica 4 agosto Suor Angelica è interpretata da Daniela Zerbinati, soprano di Mantova, apprezzatissima per la sua estensione vocale e per la capacità di illuminare il palcoscenico con la sua presenza. Al suo fianco saranno in scena Anastasia Pirogova che interpreta La Zia Principessa; Elena Kanakis nel ruolo della Badessa; Anastasia Abriutina sarà la Suora Zelatrice; Martina Giannattasio la Maestra delle Novizie; Ilaria Cuscianna, suor Genovieffa; Adriana Sansonne, Suor Osnina; Marcella Diviggiano, Suor Dolcina, Maura Minicozzi, la suora infermiera; Adriana Sansone e Alessia Lagala (le due converse); Gong Yihuan e Alessia Lagala le due cercatrici. La regia è a cura di Anna Aiello, il direttore e maestro concertatore è Francesco Zingariello.

La stessa sera seguirà la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni: Santuzza sarà interpretata da Ana Isabel Lazo, una stella dell’opera, nata in Guatemala, capace di incantare i pubblici di tutto il mondo con la sua voce straordinaria e la presenza scenica. Mickael Spadaccini tenore italo belga di fama internazionale sarà Turiddu; Carmelo Corrado Caruso interpreta Alfio; Marcella Diviggiano è Lola; Elena Kanakis è mamma Lucia. Michele Placido reciterà Giovanni Verga. La Regia è a cura di Linda Ocone, assistente alla regia Alessio Rizzitiello, direttore e concertatore il maestro Leonardo Quadrini.

Ad interpretare Madama Butterfly il 5 agosto sarà Luciana Distante, un talento senza confini, soprano italiano con radici brasiliane. Mickael Spadaccini vestirà i panni di Pinkerton; Sara Tiburzi interpreta Suzuki e Laurent Kubla sarà Sharpless. Silvano Paolillo interpreta Goro; Angelo Nardinocchi è Yamadori; Giordano Farina interpreta lo zio Bonzo; Giuseppe Montanaro il commissario, Maura Minicozzi è Kate. Note di regia a cura di Alessandro Cecchi Paone, assistente alla regia Alessio RizzitielloDirettore concertatore Leonardo Quadrini.

Prevendita biglietti: www.ticketone.it/artist/lirica-in-piazza