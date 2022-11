Lingua inglese: una eccellenza per le scuole dell'Istituto comprensivo Follonica1

Premiati gli studenti e le studentesse dell'Istituto comprensivo follonica1 che hanno tagliato con successo il traguardo della certificazione internazionale di lingua inglese



Follonica: Lo studio della lingua inglese è una eccellenza per le scuole primarie e secondaria dell'Istituto comprensivo Follonica1. E lo dimostrano i risultati conseguiti dagli alunni e dalle alunne delle primarie Calvino, Cimarosa e Rodari e della media Pacioli agli esami del Trinity College of London - la massima autorità per le certificazioni di lingua inglese – che si sono svolti lo scorso mese di giugno.

Le scuole del Comprensivo Follonica1 partecipano alle prove del Trinity College sin dal 2000. Ventidue anni in cui con passione e con professionalità, i docenti di inglese hanno cercato di mettere in atto strategie innovative per far appassionare i loro studenti a questa bellissima e importante lingua.

I partecipanti agli esami Trinity sono stati premiati, il mese scorso, nella sede della scuola media Pacioli di via Gorizia alla presenza della dirigente Elisa Ciaffone, della professoressa Daniela Cattaneo, dei loro docenti e dei loro genitori. Ai ragazzi e alle ragazze i complimenti da parte di tutto il Comprensivo Follonica1.