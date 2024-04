Politica Limatola: "No alla messa in discussione della libertà di pensiero e di espressione artistica" 11 aprile 2024

11 aprile 2024 198

198 Stampa

Redazione

Grosseto: "La censura è una tentazione forte che, a volte, prevale sulla oggettività e sul concetto stesso di libertà di espressione. Evidentemente l’approssimarsi delle elezioni sensibilizza i vari protagonisti di Fratelli d’Italia e Susanna Ceccardi della Lega. La reazione oggi presente negli organi di informazione appare sproporzionata e inadeguata. Una donna senza barca è prigioniera è uno spettacolo inserito all’interno di un’iniziativa che riguarda il contrasto agli stereotipi di genere. La valutazione del contenuto artistico è arbitraria e soggettiva e, se l’autrice ha introdotto elementi ironici è una scelta meramente intellettuale e come tale deve essere considerata. Del resto il Comune di Orbetello dove lo spettacolo ha avuto luogo la pensa diversamente dagli esponenti della Lega e di Fratelli d’Italia poiché con delibera 96 del 9 aprile 2024 ha concesso alla società Anima scenica l’utilizzo della sala dell’Auditorium Giovanni XXII riconoscendo il valore del progetto Tana libero tutte! e ha confermato così il valore didattico dello spettacolo Una donna senza barca è prigioniera. Ricordo inoltre che Orbetello fa parte della rete antiviolenza della provincia di Grosseto e il segretario provinciale di Fratelli d’Italia è un membro della giunta comunale.

Mancano ancora cinquanta giorni alle elezioni di giugno e invito tutti a conservare equilibrio nella valutazione di tutte le problematiche che si presenteranno. Nessuno, e soprattutto coloro che fanno politica in democrazia, possono e debbono mettere in discussione la libertà di espressione delle persone e tanto più degli artisti", conclude il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Limatola: "No alla messa in discussione della libertà di pensiero e di espressione artistica" Limatola: "No alla messa in discussione della libertà di pensiero e di espressione artistica" 2024-04-11T18:51:00+02:00 282 it Limatola: "No alla messa in discussione della libertà di pensiero e di espressione artistica" PT1M /media/images/assemblea-dei-sindaci-limatola-1.jpg /media/images/assemblea-dei-sindaci-limatola-1.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 11 Apr 2024 18:51:00 GMT