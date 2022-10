Libri in vetrina nella Biblioteca della Ghisa: Luciano Bianciardi

Follonica: Il 2022 è l'anno in cui si celebra il centenario della nascita di Luciano Bianciardi. Chi era veramente Bianciardi? Possiamo fermarci all’immagine dello scrittore ribelle, eternamente insoddisfatto e in fuga, o al traduttore geniale di tanta letteratura angloamericana o al giornalista originale e spregiudicato di tante testate, da quelle sportive a quelle sociopolitiche, addirittura a quelle hard?

C’è tutto questo in Bianciardi, ma c’è anche molto di più, e la ricorrenza del centenario della sua nascita è l'occasione per ricordarlo attraverso i suoi libri che la Biblioteca della Ghisa di Follonica mette in vetrina per permettere a tutte e tutti, appassionati e fieri seguaci dello scrittore rivoluzionario o semplici curiosi, di apprezzarne le opere.