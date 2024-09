Legge "Salva casa", un webinar con ANCE Grosseto

Grosseto: La recente approvazione del Decreto Legge 69/2024 cosiddetto Salva Casa ha introdotto numerose disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento al Testo Unico Edilizia.

La Legge dovrebbe introdurre un nuovo regime delle tolleranze più ampio, nonché misure specifiche per facilitare anche la vendita degli immobili, come nuove modalità per la dimostrazione dello stato legittimo e una sanatoria semplificata per determinate difformità.

La funzione del provvedimento dovrebbe rappresentare un primo tentativo di risolvere le questioni in maniera più strutturata, al fine di migliorare la gestione complessiva di alcune problematiche frequenti nella prassi edilizia.

A tale scopo l'ANCE Grosseto, per il tramite della Direzione nazionale edilizia de territorio dell'Ance, organizza un webinar per mercoledì 11 settembre con inizio alle ore 14:30, rivolto alle proprie aziende associate.

L'iniziativa è aperta anche ad altri interessati.