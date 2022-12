Lega, il punto su Tirrenica e Grosseto-Fano dopo incontro con Ministro Salvini

Ulmi (Lega): “Importanti le parole del Ministro Salvini su Tirrenica e Grosseto-Fano. Opere strategiche anche per il gruppo Lega in consiglio regionale, come emerge dal dossier che gli abbiamo consegnato durante la sua visita”.



Grosseto: “La conferma avuta dal Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini che il Corridoio Tirrenico e il completamento della Grosseto-Fano sono tra le priorità del Governo, così come anche la forte volontà che ciò accadesse del gruppo consiliare della Lega in Regione, rappresentano un passo in avanti fondamentale per dare una risposta definitiva a due opere strategiche per la Toscana e per la Maremma”. Così il consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi.

“L’incontro avuto in Regione con il Ministro Salvini, insieme ai colleghi del gruppo, al commissario regionale della Lega Mario Lolini, e preceduto da quello con il Sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Megale – afferma Ulmi - ha ribadito quanto questo sistema viario sia considerato di fondamentale importanza anche fuori dalla Maremma. Lo stesso dossier del gruppo regionale Lega, a testimonianza della ferma volontà politica di giungere a questi obiettivi, ribadisce come la condizione infrastrutturale regionale non sia omogenea sul territorio, ‘con un deficit significativo nella Provincia di Grosseto e nel sud della Toscana’. Un aspetto che è stato ribadito dal Ministro, inserendolo tra le priorità dell’azione del Governo, di cui parlerà anche il 22 dicembre a Firenze alla presenza delle più alte istituzioni toscane, compreso il Presidente Giani”. Corridoio Tirrenico e Grosseto-Fano, dunque, come possibile svolta per lo sviluppo del territorio.

“Come Lega – sostiene Ulmi - abbiamo sempre considerato queste due infrastrutture strategiche. Già l’ormai certo completamento della Grosseto-Siena rappresenta un passo compiuto importante, ma la possibilità di giungere fino a Fano, completando il collegamento tra Tirreno e Adriatico, unito alla possibilità di chiudere quel ‘buco infrastrutturale’, che impedisce di viaggiare dalla Manica allo Stretto di Messina in sicurezza a quattro corsie, rappresentato dall’Aurelia a sud di Grosseto, garantirebbe una centralità alla Maremma tra gli snodi nord-sud ed est-ovest del Paese con indubbi benefici a livello di sviluppo economico”.

L’auspicio del consigliere Ulmi è che si possa fare veramente quadrato sulle infrastrutture. “Il Ministro, e con lui il Governo, il gruppo regionale Lega e l’amministrazione comunale di Grosseto – aggiunge - sono uniti nell’indicare quali strategici il Corridoio Tirrenico e la Grosseto-Fano, adesso ci auguriamo che un sostegno altrettanto forte giunga dalla Regione a guida Pd, per trovare quella compattezza che agevoli, anche nei tempi, il raggiungimento di questi traguardi auspicati da oltre cinquant’anni”.

Nell’incontro si è parlato anche della situazione aeroportuale toscana. Il consigliere Ulmi, oltre di Pisa e di Firenze, ha inserito anche Grosseto. “Da sempre – conclude il consigliere della Lega - considero lo scalo grossetano una risorsa, per questo ho consegnato al Ministro Salvini una lettera concordata con il presidente di Seam Renzo Alessandri”.