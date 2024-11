Le “Patologie respiratorie croniche” al centro dell’incontro con Cna Pensionati

Sabato 16 novembre, alle 10, appuntamento nella sala conferenze di Cna Grosseto

Grosseto: Sarà incentrato sulle “Patologie respiratorie croniche” il consueto incontro dedicato alla salute organizzato da Cna Pensionati Grosseto. Sabato 16 novembre, alle 10, nella sala conferenze “Maurizio Masini” della sede Cna in via Birmania 96 a Grosseto, il dottor Bruno Sposato, pneumologo, specializzato in malattie dell’apparato respiratorio, fornirà una serie di informazioni utili.

“Come ogni anno – spiega Lidio Del Pasqua, presidente dei Pensionati di Cna Grosseto – siamo felici di ospitare un incontro con un medico esperto su un tema così importante, come quello delle malattie respiratorie. Tra i compiti della nostra associazione, infatti, c’è anche quello di creare occasioni di approfondimento, particolarmente preziose soprattutto quando si tratta di salute e benessere”.