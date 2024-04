Le giovanili dell'Hc Castiglione si fanno valere in Spagna nel torneo "MN Rink Hockey"

Successo finale per l’under15 e ottimo risultato per l’under13



Castiglione della Pescaia: Le formazioni giovanili dell’Hc Castiglione hanno partecipato nel fine settimana di Pasqua al terzo torneo MN Rink Hockey in Spagna, che si è svolto dal 27 al 29 marzo a Calafell (Barcellona). In pista la squadra under 15 che ha vinto il torneo, otto le partecipanti, battendo in finale, 7-0, la squadra austriaca del Rhc Wolfurt, grazie alla tripletta di Agresti, alla doppietta di Vanello, e i gol di Cornacchini e Bracali. Un grazie particolare all’Hockey Sarzana che ha prestato tre dei suoi atleti: Edoardo Baudinelli, Carlo Vanello e Giampiero Andreani.

Buon risultato anche per l’Under 13 che si è qualificata nona su 16 squadre partecipanti vincendo la finalina per il sesto posto contro il Calafell per 7-5.

I ragazzi che hanno partecipato alla trasferta spagnola.

Under 15: Edoardo Baudinelli, Alexander Krocka, Carlo Vanello, Giampiero Andreani, Francesco Cornacchini, Filippo Agresti, Riccardo Palushi, Giulio Donnini, Diego Bracali.

I risultati gruppo A

Cde sanse Hockey-Hc Castiglione 0-12, Cp Calafell-Hc Castiglione 4-5, Lleida-Hc Castiglione 1-7. Finale Hc Castiglione-Rhc Wolfurt 7-0.

Under 13: Alexander Krocka, Matias Sinjari, Michele De Salvatore, Lorenzo Rosadini, Filippo Bagnoli, Thomas Nucci, Diego Bracal, Mattia Sforzi, Lorenzo Cornacchini.

I risultati gruppo D

Alcobendas-Hc Castiglione 6-6, Ch Vilaseca-Hc Castiglione 10-2, Cp Torrelles-Hc Castiglione 3-7. Fase di consolazione: Cp Calafell-Hc Castiglione 5-7. Finale: Ch Vilaseca-Lleida 6-2.