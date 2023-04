Finanza Lavoro, "open day" per i settori sanitario ed educativo 17 aprile 2023

Redazione Grosseto: L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego con i Centri per l’Impiego di Grosseto e Orbetello propongono un OPEN DAY per candidarsi ad opportunità di lavoro nei SETTORI SOCIO SANITARIO E EDUCATIVO.

Di seguito i profili ricercati che saranno proposti ad importanti realtà del territorio grossetano che operano nel settore dell’assistenza domiciliare e dell’educazione per l’infanzia età 0/6. - OPERATORE SOCIO SANITARIO - ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE - INFERMIERE - FISIOTERAPISTA - PSICOMOTRICISTA - EDUCATORI PROFESSIONALI E SOCIO SANITARI - INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA I due appuntamenti saranno presso il Centro per l’Impiego di Grosseto GIOVEDÌ 27 aprile ore 09:00/12:30 – 15:00/16:30, presso il Centro per l’Impiego di Orbetello MARTEDÌ 2 MAGGIO ore 09:00/12:30 – 15:00/16:30 Gli interessati potranno presentarsi negli orari indicati con il proprio curriculum. Per informazioni e chiarimenti contattare il Centro Impiego di riferimento: Grosseto Via G. Scopetani snc - serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it

Orbetello Piazza G. Paolo II, 2 - serviziimprese.orbetello@arti.toscana.it





