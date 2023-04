Lavori: Modifiche temporanee alla circolazione in città

Grosseto: Dalle ore 14.30 di sabato 6 Maggio 2023 fino al termine dei lavori suindicati e comunque non oltre le ore 24.00 di domenica 7 Maggio 2023, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli – eccetto i mezzi a servizio dell'esecuzione delle opere suindicate – in via Caravaggio corsia di canalizzazione con direzione verso il "centro commerciale Aurelia Antica e in direzione mare", tratto compreso tra il sottopasso ferroviario la rotatoria ivi posta con la via Fanfani e la via Caravaggio, al fine di consentire i lavori di sostituzione di una valvola di manovra della condotta idrica ivi posta, per conto di Acquedotto del Fiora Spa.



