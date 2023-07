Attualità Lavori in via Birmania, attenzione alle modifiche al traffico 6 luglio 2023

6 luglio 2023 188

Redazione

Grosseto: Dalle ore 08.00 di martedì 11 luglio fino e non oltre le ore 18.00 di mercoledì 12 Luglio 2023, in Via Birmania, lato dx. in direzione di Via Siria, dai pressi del civ. 167 fino ai pressi del civ. 163, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ( h 24) per lavori di manutenzione. Sarà comunque garantito il transito pedonale. Prestare attenzione.





