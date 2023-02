Lavori alla linea elettrica “Grosseto RT – Grosseto Sud”: modifiche alla viabilità

Grosseto: Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, avvia i lavori per l’ammodernamento della linea elettrica aerea a 132 kV denominata “Grosseto RT – Grosseto Sud”. Il collegamento, lungo circa 4 chilometri, è uno dei più importanti per il sistema elettrico dell’area di Grosseto garantendo l’alimentazione di tutto il territorio comunale. La linea, inoltre, alimenta anche la linea ferroviaria che percorre tutta la costa tirrenica, dalla Liguria fino a Roma. I lavori dell’elettrodotto fanno parte delle attività di manutenzione che Terna periodicamente porta avanti su tutte le linee elettriche del territorio.



A questo proposito il Comune di Grosseto, attraverso apposita ordinanza del settore di Polizia Municipale, ha predisposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione stradale.

Nel periodo dei lavori e fino al loro termine (comunque non oltre il giorno 01 Marzo 2023, con esclusione del giorno di domenica 19 e domenica 26 Febbraio 2023), si è proceduto all’apertura di un'area di cantiere stradale mobile in alcune vie (e tratti) del centro abitato di Grosseto, comprese piste ciclabili e pedonali: Via Pascoli, Via Collodi, Via Mercantini, Via Nievo, Via Zanella, Viale Giusti, Via Leopardi, Via Settembrini, Via Vulci, Via Cosa, Via G. Cesare, Via Telamonio, Viale Giotto, Via Tiepolo, Via Sauro, Via Dei Gracchi, Via Del Tiro a Segno, Via Della Repubblica, Via Giovanni Paolo XXIII, Viale Einaudi, Via De Nicola, Via Aurelia Antica, Via Lazzeretti, Via Del Sarto.

Nelle strade indicate vengono applicate le seguenti modifiche:

- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, con conforme e idonea segnaletica stradale di divieto (divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata).

- RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata (purchè non inferiore a m. 3,00 di larghezza) e apponendo conforme e idonea segnaletica stradale.

- LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale.

- STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO con:

a) transito alternato da movieri durante le operazioni attive di ripristino degli scavi precedentemente effettuati, regolandone i flussi con due o più movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna delle estremità della strettoia;

b) transito alternato a vista, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo (dare precedenza nel senso unico alternato) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; sarà inoltre apposta conforme e idonea segnaletica stradale di diritto di precedenza nel senso unico alternato, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori.

Qualora dovesse rendersi necessario, per esigenze tecniche e di viabilità, interdire il transito veicolare, questo non sarà superiore ai 30 minuti di durata.