Laguna, sindaco: Situazione generale stabile. Spiagge tutte balneabili e aria risulta nei parametri

"Situazione generale stabile, alcune aree in miglioramento che alimenta un cauto ottimismo"

Orbetello: «Situazione generale stabile, alcune aree in miglioramento, un miglioramento che alimenta un cauto ottimismo» a dirlo il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti che fa il punto sullo stato di salute dell'ecosistema lagunare.

«La situazione generale – spiega il primo cittadino – resta stabile e il servizio di rimozione delle carcasse si sta progressivamente riducendo e, nel giro dii un paio di giorni, dovrebbe terminare in quanto non risultano più accumuli di pesce, mentre resta costante il monitoraggio. Intanto le panne installate all'uscita del canale di Ansedonia stanno contribuendo, insieme al grande lavoro messo in campo dalla nostra protezione civile comunale, alla salvaguardia delle nostre coste. Gli ultimi dati delle analisi di Arpat effettuati sui campioni prelevati il 7 agosto, infatti, confermano che tutte le nostre spiagge sono balneabili. Il monitoraggio dell’aria, per il momento sta dando risultati nel rispetto dei parametri».

«Abbiamo ottenuto un'attenzione importante dal Governo – sottolinea Casamenti, riferendosi alla recente visita sul territorio del sottosegretario all'ambiente Barbaro e conclude - e la Regione, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha stanziato risorse straordinarie per fronteggiare la crisi. Da parte nostra non possiamo che proseguire un lavoro di costruzione di soluzioni in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti».