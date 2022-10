"La voce ogni strumento", al via la Dodicesima edizione

Grosseto: Riparte la nuova edizione di La Voce di Ogni Strumento, il progetto musicale che coinvolge teatri e caserme attraverso il filo rosso della musica. Da dodici anni questa rassegna infatti lega la Città di Grosseto ai suoi luoghi, anche quelli meno conosciuti, grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e ai tanti enti e aziende del territorio che da anni credono in questo progetto. Con la Voce di Ogni Strumento, le caserme aprono le loro porte, permettendo agli spettatori di conoscere meglio ambienti originali del grossetano sotto un differente punto di vista. Un progetto che guarda al territorio, dialoga con esso attraverso le sue realtà e attraverso la musica. Linguaggi diversi, storiche e tradizionali collaborazioni, produzioni locali e internazionali, all’interno di un cartellone che è diventato un appuntamento fisso per il pubblico grossetano. Un concerto al mese, luoghi ancora da scoprire e da vivere, grazie ai linguaggi della musica dal vivo.



«Torna anche quest’anno il progetto musicale La Voce di Ogni Strumento che ci porta a scoprire la nostra Città sotto una nuova luce, grazie alla protagonista di sempre: la musica - commenta l’Assessore alla Cultura Luca Agresti - Gli appassionati ogni anno attendono con grande curiosità questo appuntamento fisso, che è un modo anche per stare in compagnia ed ascoltare un programma di grande qualità che coprirà il periodo compreso tra l'autunno alla primavera.





Oggi siamo qui a svelare tutti gli eventi in programma».

Il cartellone prenderà avvio il 15 ottobre, ore 17.30, al Savoia Cavalleria di Grosseto. Ad esibirsi il Trio Vibracion Fatal (Rita Di Tizio, Alessio Buccella, Marino Alberti), che in occasione della serata presenterà anche il suo ultimo lavoro. Più di un’esibizione possiamo parlare di un vero e proprio viaggio musicale: dall’Argentina con il nuevo tango, alla saudade Brasiliana, l’America Latina, l’Italia e la sua Napoli, le sonorità di Astor Piazzola e le influenze jazz di Richard Galliano.

La stagione prosegue il 20 novembre, ore 17.30, al Centro Militare Veterinario (CEMIVET), con il Sax Off Limits Ensamble, un gruppo nato nel 2000 all’interno delle Classsi di Sassofono e di Musica d’Insieme per Fiati tenute dal M° Marco Falaschi e dal M° Alessio Bacci.Al Teatro Moderno di Grosseto, domenica 11 dicembre ore 17.30, ci sarà un pomeriggio dedicato alla musica di Ennio Morricone con Ennio Minor. In scena, Fabrizio Bosso Tromba, Mauro Grossi e Stefano Cocco Cantini insieme agli archi dell’Orchestra Sinfonica della Città di Grosseto che, proprio nella scorsa edizione della rassegna musicale, ha concluso il cartellone insieme al violinista Davide Alogna.

Il mese di gennaio sarà dedicato alla collaborazione con l’Orchestra della Toscana. Due date, due serate, in cui l’ORT sarà affiancata sul palcoscenico da musicisti di chiara fama. Si inizia sabato 14, ore 20.30, nella suggestiva Chiesa di San Francesco (Grosseto) con il violoncellista, il M°Mario Brunello e si prosegue mercoledì 18, alla stessa ora, al Teatro Moderno di Grosseto, in occasione del Concerto di Carnevale, con il M° Diego Ceretta e il violinista Giuseppe Gibboni.

Il 12 marzo, ore 17.30, tornerà ad aprirsi agli spettatori la Sala Maggiore del Palazzo della Finanza di Grosseto per un concerto molto particolare eseguito da Ars Regia, l’ensamble barocco del Castello di Gerefalco, un’alchimia di musicisti provenienti da varie e differenti esperienze musicali.

La primavera sarà inaugurata nel mese di Aprile con un concerto dedicato alle più belle colonne sonore composte da grandi musicisti quali J.Williams, H.Zimmer e molti altri.

Ad esibirsi per questa suggestiva serata l’Orchestra Sinfonica della Città di Grosseto.

Il 5 maggio alle ore 21, salirà sul palcoscenico del Teatro Moderno il compositore e pianista italiano Stefano Bollani per un concerto di pianoforte. Artista eclettico e originale, arricchisce le sue composizioni di vivaci improvvisazioni, generando soluzioni sonore brillanti ed articolate.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con i più importanti nomi della scena musicale attuale (tra essi anche il M° Riccardo Chailly, per la creazione di due preziosi album Rhapsody in blue, 2010 e Sound of the ‘30s, 2012) prendendo parte alle più celebri manifestazioni musicali.

Nel 2021, ha ricevuto il Nastro d’Argento per la migliore colonna sonora realizzata per il film Carosello Ca-rosone.

L’evento è stato finanziato e co-organizzato dal main partner di La Voce di Ogni Strumento, BCC – Credito Cooperativo Italiano di Castagneto Carducci, che ha creduto fortemente in questo progetto e si è impegnata per la realizzazione di questa data.

La Voce di Ogni Strumento si concluderà il 21 giugno a Castiglione della Pescaia, a Poggio Ballone, negli spazi della 121^ Squadriglia Radar Remota con un concerto dedicato a Ludwig Van Beethoven realizzato dall’Orchestra Sinfonica della Città di Grosseto.

«Sono felice di ripartire con questa nuova edizione, la dodicesima, - afferma Gloria Mazzi, Presidente di A.Gi.Mus. Grosseto e Direttrice Artistica della Stagione - con una programmazione che arriva fino a giugno 2023. Un importante segno di continuità con gli anni precedenti che ha superato anche il difficile momento della pandemia. Una programmazione che spazia come sempre dai migliori musicisti sia in ambito classico che jazz, con nomi di chiara fama. La collaborazione tra tanti enti e organizzazioni, mi rende orgogliosa e mi incoraggia ancora di più a continuare un percorso di promozione culturale nel nostro territorio, che ci consente di sostenere i progetti delle nostre associazioni partner».

La Rassegna è realizzata con il patrocino del Ministero della Difesa, Ministero della Cultura, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Ass. Teatri di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Savoia Cavalleria (3°), Centro Militare Veterinario, 4° Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, 121^ Squadriglia Radar Remota, Fondazione Grosseto Cultura, Assistenza Spirituale Forze Armate, A.Gi.Mus- Associazione Giovanile Musicale, Lions Club Grosseto Host, Proloco Grosseto.

Tra le novità di quest'anno l'ingresso di due nuovi enti patrocinatori, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri di stanza a Grosseto, i quali ospiteranno nelle loro sedi alcuni dei prossimi eventi promossi in cartellone

Main partner del progetto la BCC – Credito Cooperativo Italiano di Castagneto Carducci, finanziatori e co-organizzatore del concerto di Stefano Bollani, e Conad, i cui tesserati godono di una riduzione sui biglietti come i tesserati Fondazione Grosseto Cultura. Tante le aziende che sostengono il progetto e permettono che parte del ricavato dei concerti sarà devoluto a: La Farfalla- Associazione Cure Palliative Loretta Borzi Onlus, Aipamm, ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo, SclerosiMultipla Onlus – Associazione italiana.