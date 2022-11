La Voce di ogni Strumento: appuntamento al Ce.Mi.Vet. con "Sax Off Limits Ensemble"

Un viaggio musicale dal rinascimento ai giorni nostri.

Grosseto: Secondo appuntamento, della 12esima stagione musicale “La Voce di ogni Strumento”, organizzata da A.Gi.Mus Grosseto con la direzione artistica del M° Gloria Mazzi. Domenica 20 novembre ore 17.30, negli spazi del Cemivet – Centro Militare Veterinario di Grosseto ad esibirsi saranno i Sax Off Limits Ensemble, l’originale gruppo di sax formatosi nel 2000 all’interno delle Classi di Sassofono e di Musica d’Insieme per Fiati tenute dal M° Marco Falaschi e dal M° Alessio Bacci, in un repertorio dedicato a Bach, Smith, Vaughan-Williams, Glazunov, Piazzolla, Shostakovich.

Il gruppo ha visto da subito il coinvolgimento di tutti gli allievi, compresi i più piccoli, all’interno di un percorso non solo utile a prendere confidenza con l’esibirsi davanti ad un pubblico, ma anche didattico, rivolto all’apprendimento e al consolidare la conoscenza del proprio strumento e di ciò che vuol dire suonare insieme.

L’ Ensemble si è esibito per importanti eventi musicali, collaborando con associazioni ed enti e conta ad oggi già novanta concerti. Ha preso parte a numerosi e prestigiosi festival, quello del Suono a Lari, il Petilia Festival, il Festival Internazionale di Musica e Teatro “Toscana delle Culture”, il Festival Internazionale “Santa Fiora in Musica” - Teatro “La Rosa” di Pontremoli, il XXIII Festival Internazionale “Cinque Terre”. Ha partecipato a I concerti dell’Accademia Amiata, l’ inaugurazione del 52° Premio Bancarella nell’ambito del Festival “Lunatica” 2004 e la rassegna Chiavari in Musica. Nel luglio 2015 l’Ensemble ha inciso il suo primo CD.

Il repertorio dei Sax Off limits spazia nella storia, riproduce e riadatta, in modo talvolta ardito, brani che vanno dal Rinascimento al nostro presente, riuscendo così a sfruttare e valorizzare le grandi caratteristiche e la versatilità del sassofono.

Dopo il concerto del 20 novembre al Cemivet, La Voce di Ogni Strumento, progetto musicale che coinvolge teatri e caserme, continua la programmazione con il jazz, in un progetto molto particolare: Ennio Minor, Omaggio al M° Ennio Morricone, ovvero Ennio Morricone e le musiche dimenticate del cinema minore italiano. Una formazione straordinaria con il quintetto jazz formato da Fabrizio Bosso alla tromba, Mauro Grossi, direzione, arrangiamenti e pianoforte, Stefano Cocco Cantini, sassofono, Francesco Petreni batteria e percussioni, Michelangelo Scandroglio, contrabbasso e gli archi dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto.

Informazioni: tel. 339 7960148 mail.agimus.grosseto@agimus.it

Biglietti: € 12,00 /€ 5,00 (UNDER 19)

Prevendita: Ticketgate