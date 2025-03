La vita dal punto di vista del pedone: Giacobazzi sul palco del Teatro Moderno con una metafora dell’esistenza

Venerdì 14 marzo, alle 21, l’attore porta in scena “Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque”. Biglietti ancora disponibili

Grosseto: Una partita a scacchi come metafora della vita. Porterà questo sul palco del Teatro Moderno, venerdì 14 marzo, alle 21 Giuseppe Giacobazzi con il suo numero spettacolo “Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque”. Un evento, organizzato da Ad Arte Spettacoli, per il quale è ancora possibile acquistare i biglietti.

Ne “Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque” di Andrea Sasdelli (nome all’anagrafe di Giacobazzi), con la regia di Carlo Negri e prodotto da Blu Produzioni, Giuseppe Giacobazzi mette in scena la vita sui quadrati di una scacchiera. Il punto di vista non è quello della regina, pezzo più importante, o del re, il più tutelato, ma quello più comune e, se vogliamo, umile che è il pedone, appunto.

In una società dove tutti sognano di essere pezzi pregiati, Giacobazzi mette in evidenza il fascino della normalità. Ed ogni istante della vita è una continua partita a scacchi: dal corteggiamento alle relazioni sociali fino al guardarsi allo specchio, tutto è un gioco dove ad ogni azione corrisponde una reazione. Alcune volte uguale, molto più spesso contraria, ed è proprio da questo susseguirsi di azioni e reazioni che nascono le storie del pedone, spesso esilaranti nella loro tragicomicità. Perché la grande differenza tra noi e il pedone non è tanto nella forma, quanto nel contenuto: il pedone in fondo ha sempre e solo due punti di vista, il bianco e il nero, mentre noi possiamo prendere in considerazione infinite sfumature di colore, che ci rendono vivi e carichi di emozioni.

Giuseppe Giacobazzi incanterà lo spettatore con un’ora e mezza di show, di partita, di monologo comico, ma che pone spunti di riflessione e che tiene il pubblico incollato e attento nello scoprire la mossa successiva. Il messaggio è che siamo tutti pedoni e tutti noi sogniamo quel preciso istante in cui, anche il più umile pezzo sulla scacchiera riesce a dare scacco matto.

Ne “Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque”, Giuseppe Giacobazzi si allontana dal cabaret vecchio stile avvicinandosi alla narrazione del teatro comico, in un percorso dove non si abbandona mai la risata, presente come in ogni spettacolo dell’artista, ma non mancano le occasioni per fermarsi a ragionare.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili nei punti vendita Ticketone e sul circuito www.ticketone.it, al costo di 32 euro più diritti di prevendita nel 1° settore, 27 euro più diritti di prevendita nel 2° settore e 22 euro più diritti di prevendita nel 3° settore. Possono essere acquistati anche la sera dello spettacolo in teatro dalle ore 19.30.