La storia della piccola Asia continua a conquistare il cuore della maremma e non solo

Tante le iniziative svolte a scopo benefico, organizzate in Maremma, per aiutare la piccola Asia e la sua famiglia, ad affrontare il difficile percorso sanitario, dato dalla sua malattia rara (Distrofia Miotonica Tipo1) o (Sindrome di Steinert). Nata il 17 marzo 2022 a Grosseto, 24 settimane e 4 giorni, con un peso di 740 grammi e soltanto 32 centimetri, ha trascorso un lungo periodo di degenza, 232 giorni, tra il TIN del Policlinico Le Scotte di Siena, Il Meyer di Firenze e Il Misericordia di Grosseto, superando, da vera guerriera, tutti gli ostacoli incontrati, compreso un intervento al cuore, per la chiusura del dotto di botallo. Purtroppo il destino le ha riservato anche un futuro difficile, ed incerto. Essendo una malattia rara e priva di farmaci definiti, Asia dovrà continuamente eseguire accurati accertamenti medici ed attività motorie, per far si che il male non degeneri. Ciò significa, per la sua famiglia, un importante impegno finanziario, che solo grazie all'aiuto e al grande Cuore dei Maremmani potranno affrontare.



Proprio ieri sera si è concluso un altro importante evento, organizzato dal "Gli Anta APS" Associati ANCeSCAO, in Braccagni, con il suo Presidente Roby, con il tutto esaurito, ed una raccolta fondi, per la piccola Asia, di euro 1.700 (vedi foto a piè di pagina).

Il babbo Pino, visibilmente commosso, ci riferisce anche di un altra importante iniziativa, da lui volutamente creata. Un CD Musicale. 15 brani, tutti di sua composizione titolato "IL FUTURO NOI DUE" singolo scritto appositamente per sua figlia e che già sta cavalcando alcune Radio WEB. Sarà una raccolta d'amore e di emozioni e al suo interno potremo anche ascoltare il brano dedicato al Santo Padre Karol Wojtyla "UN ULTIMO SALUTO" e un omaggio al Grosseto calcio e ai suoi tifosi "VOLA GROSSETO"

Pino Biaggioli ricorda che Il progetto sarà terminato e pronto alla vendita nel prossimo mese di febbraio ma che il suo completamento si è materializzato soltanto grazie all'intervento economico di alcuni sponsor, ma soprattutto dall'importante donazione effettuata dal nuovo proprietario del calcio US Grosseto dr Giovanni Lamioni, ringraziato dallo stesso Pino Biaggioli, mediante una lettera scritta con il cuore e che lo stesso ci chiede di rendere pubblica. Tutti i ricavati dalla vendita, saranno destinati ad Asia e ad altri bambini meno fortunati come lei, con una donazione al Movimento per la Vita di Grosseto.

Vi ricordiamo un nuovo appuntamento musicale di solidarietà per Asia, giovedì 2 febbraio alle ore 20:00 presso il Ristorante Pizzeria Le2 Isole, in via Palermo a Follonica, dove si esibiranno, oltre allo stesso Pino Biaggioli, gli amici e colleghi artisti, Mauro Calamassi, Luigi Colantuono, Marco Pierucci e Andrea Sax. Sarà un menù a 27 euro e parte del ricavato sarà donato dal titolare Stefano Brancato, alla famiglia Biaggioli.

Chiunque voglia contribuire a questa marcia di solidarietà, potrà eseguire un bonifico diretto all'IBAN IT15H3608105138289690789694 causale "IL FUTURO NOI DUE"





di seguito la lettera di babbo Pino al nuovo presidente del Grosseto Calcio Giovanni Lamioni.





Carissimo dr Lamioni.

Sono il papà di Asia e mi creda, non trovo neppure le parole per esprimerle dal profondo del Cuore tutta la mia gratitudine. Con il suo lodevole e nobile gesto di solidarietà, non solo da una speranza a nostra figlia, per proseguire già da subito, ulteriori e approfonditi accertamenti sulla sua malattia, ma da una una grande opportunità ad altri bambini bisognosi di cure, poiché con questo suo importante intervento economico vado a rinforzare, notevolmente, il mio proge􀆩o musicale, che da solo non avrei mai potuto sostenere.

Abbiamo passato, con nostra figlia Asia, 232 giorni interminabili, tra TIN del policlinico Le Scotte di Siena, Il Meyer di Firenze e l'Ospedale Misericordia di Grosseto e con numerosi interventi chiururgici, su diverse patologie del prematuro. Appena 32 centimetri e soltanto 740 grammi. Solo 24 se􀆫mane e 4 giorni e già con la voglia di conquistre il suo piccolo spazio in questo immenso Mondo. In passato, con la mia musica, ho spesso partecipato ad eventi a scopo benefico, in diverse località Italiane, ma questa volta è diverso. In tutto il percorso di degenza, ho visto e toccato con mano la realtà e la sofferenza di tanti bambini e soprattutto le enormi difficoltà delle loro famiglie, come è accaduto alla nostra, ed è proprio per questo motivo, che ho volutamente realizzato il progetto musicale “IL FUTURO NOI DUE”.

Tutti i proventi saranno destinati, si a nostra figlia Asia, ma anche ad altri bambini meno fortunati con la speranza di poter regalare a tutti loro un nuovo giorno. Sarà un CD con 15 miei brani editi, ed inediti e mi creda se le dico che non cerco fama o successo, ma solo il modo di relagare un sorriso ai nostri figli. Sono diventato padre a 27 anni, ed oggi, mia figlia Elena 28enne, è una donna fantastica che ha saputo realizzarsi con le sole sue forze. Ho solo un grande rammarico. Non ho saputo guardare nei suoi occhi e soltanto oggi e in questa delicata situazione, di nuovo padre, ad un età sicuramente più matura, ho imparato che sono proprio gli occhi dei nostri figli, ad insegnarci la Vita.

Ringraziandolo ancora immensamente, concludo facendole un immenso in bocca al lupo e un elogio per tutte le cose belle che stà facendo per la nostra invidiabile Maremma, cominciando dall’amato “GRIFONE” e so per certo che farà passi da gigante e le ricordo che nel mio Album, ci sarà proprio un brano che ho scritto e dedicato alla squadra e ai suoi tifosi Maremmani, per il grande Cuore dimostrato nei confronti di nostra figlia Asia. “VOLA GROSSETO”

Con affetto: Giuseppe Biaggioli per gli amici Pino





Nella foto il presidente Roby, dell'associazione "Gli Anta APS", dona 1.700 euro per la piccola Asia