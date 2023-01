La stagione del teatro Pinsuti si apre con ‘Caveman – L’uomo delle Caverne’

Si apre il sipario sulla nuova stagione teatrale del Ciro Pinsuti di Sinalunga; a dare il via, giovedì 19 gennaio alle ore 21:15, sarà la prosa con la commedia esilarante ‘Caveman – L’uomo delle Caverne’ con Maurizio Colombi per la regia di Teo Teocoli.



Sinalunga: Giovedì 19 Gennaio alle ore 21:15 prende il via ufficialmente la nuova stagione del teatro Ciro Pinsuti e il sipario del teatro sinalunghese si aprirà con la prosa e la commedia esilarante e divertente ‘Caveman – L’uomo delle Caverne’ di Rob Boker, per la regia di Teo Teocoli e con Maurizio Colombi. Come preannunciato dal direttore artistico Francesco Fantauzzi e da Fonderia Cultart di Prato, che curerà la direzione artistica del teatro per i prossimi tre anni, la nuova stagione del Pinsuti sarà all’insegna del sorriso e l’intero cartellone sarà scandito dal tempo del divertimento e dalla serenità di stare a teatro.

‘Caveman – L’uomo delle Caverne’ non mancherà infatti di divertire e far sorridere il pubblico. Il testo racconta, in maniera comica e divertente, i fatti e i misfatti di una vita di coppia,. I temi dell’amore e della vita in due vengono riproposti in uno spettacolo che farà ridere e allo stesso tempo aiuterà a capire la dolce metà e ad essere più felici insieme. In questo spettacolo sono riassunti l’eterno incontro/scontro tra uomo e donna, le manie, i difetti, i differenti modi di pensare e agire.

Il monologo è nato oltreoceano negli Stati Uniti nel 1995 ed è diventato, con le sue 702 repliche, il più longevo nella storia di Broadway; esportato in 30 paesi, e visto da oltre 10 milioni di spettatori, la versione italiana è diretta da Teo Teocoli e interpretato in maniera irriverente da Maurizio Colombi, attore, cantante lirico, autore e regista, alfiere in Italia dei family show, è conosciuto anche come regista di numerosi successi fra i quali Peter Pan Il Musical, We Will Rock You, Rapunzel il musical con Lorella Cuccarini e La Regina di ghiaccio. La versione italiana del testo diretta da Teo Teocoli, nel 2012, ha vinto il premio come la migliore al mondo.

Tutti appuntamenti della stagione teatrale sono su www.teatropinsuti.it. La Fonderia Cultart ricorda che per gli abbonamenti sono state previste quattro formule: l'abbonamento completo per ognuna delle tre rassegne e un abbonamento misto in cui scegliere 8 spettacoli tra le rassegne di Prosa e Musica. Si conferma inoltre la possibilità di acquistare la Card per 6 ingressi a scelta. Informazioni: teatropinsuti@fonderiacultart.it - 0574.603376.