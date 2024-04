La spettacolare Lunga Bolina rosa a Porto Santo Stefano per le Donne e la loro salute

Argentario: Si, sabato 27 aprile pomeriggio con il Trofeo GHC - Garofalo Health Care, il mare dell’ Argentario era pieno di vele rosa delle imbarcazioni Este 24 per la giornata mondiale della Salute, con la spettacolare regata velica nello Stadium Race di Porto Santo Stefano dove da 90 anni nel mese di agosto si svolge la regata remiera, il Palio Marinaro, di fronte al Comune di Monte Argentario.



Per la prima volta nella storia, grazie al patrocinio del Comune e alla disponibilità delle Autorità portuali si è percorso un quadrilatero all’interno del Porto Vecchio, tra il Molo della Pilarella e il Lungomare Giugiaro, dando vita ad uno spettacolare show velico in rosa forte, per l’occasione infatti sono stati issate le vele di prua jennaker di detto colore fornite dallo sponsor del Trofeo, GHC - Garofalo Health Care, per ricordare che aprile è il mese della giornata mondiale della salute e la particolare attenzione data al mondo femminile. Hanno vinto la prova le Este 24, davanti alle altre, prima Milù 4 di Andrea Pietrolucci, seconda C.C. Aniene di Alessandro Maria Rinaldi e terza Yacht Club Costa Smeralda di Antonio Sodo Migliori.

Questa manifestazione si inserisce dentro l’evento de La Lunga Bolina & Coastal Race Trofeo Banca Patrimoni Sella & C., organizzato dal Circolo Canottieri Aniene, stupenda iniziativa indimenticabile di Alessandro Maria Rinaldi commodoro di detto Circolo e promotore della manifestazione sportiva La Lunga Bolina & Coastal Race all’Argentario e anche Presidente di GHC - Garofalo Health Care, realtà leader della sanità privata italiana accreditata, che così ha inteso sottolineare la particolare attenzione che le sue strutture riservano alla prevenzione al femminile ed ai vari percorsi di cura rivolti alle donne.

Occasione speciale fortemente voluta insieme dal Circolo Canottieri Aniene insieme dal Comune di Monte Argentario con il sindaco e l'assessora a sottolineare l’importanza della prevenzione nella cura delle patologie femminili, nell'ambito dei 4 giorni di eventi in mare della La Lunga Bolina & Coastal Race Trofeo Patrimoni Sella & C., che hanno coinvolto 70 barche e oltre 550 velisti che hanno indossato soddisfatti le esclusive polo multicolor di Murphy & Nye ricordanti l’arcobaleno della pace. Hanno collaborato al grande successo dell'evento complessivo Marevivo, lo Yacht Club Santo Stefano, il Circolo Nautico e della Vela Argentario, il Circolo Nautico Guglielmo Marconi e sono da ricordare ringraziando anche la Croce Rossa Italiana Costa d'Argento per l'assistenza alle regate, Artemare Club per il sostegno mediatico del comandante Daniele Busetto e tutte le testate video, stampa e giornali on line che hanno seguito l'importante manifestazione dandone visibilità.