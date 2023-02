La solitudine dei leoni di pietra

Quando ero ragazzo mi comportavo da ragazzo. Salivamo sul bastione dei leoni. Sull’imbrunire. A “dar noia”alle coppiette. Una noia scherzosa. Raccoglievamo le coccole dei cipressi e gliele tiravamo. Quindi, senza neppure guardare se eravamo inseguiti da qualcuno, ci precipitavamo di corsa a rotta di collo giù per la discesina, sudati e ansanti. Alle medie il povero professor Leoni ci portava spesso lì a fare, si fa per dire, educazione fisica. Ci faceva correre lungo i viottoli ricoperti di ghiaia e, tra una sigaretta e l’altra, ci prendeva i tempi con un vecchio cronometro. Quell’angolo di mura ha sempre avuto per me un fascino particolare. Forse perché così isolato nel contesto della cerchia. Isolato, silenzioso e per questo pieno di fascino. Anche quando le mura erano luogo di passeggio e di visita per i grossetani, ai leoni saliva poca gente. Per questo, per la sua incontrastata solitudine, era luogo d’incontri romantici.



Siamo i leoni, qui, del monumento

che dalle mura s’erge dritto al cielo.

Siamo in un luogo dove soffia ‘l vento

e la nebbia a volte stende un velo.

Forse è malinconia oppur sgomento.

Anche le statue soffrono pel gelo.

Penetra dentro e giunge fino al cuore.

Venite a trovarci, gente, per favore.

Questo bastione vive di ricordi.

Celebrazioni, suoni di fanfare

corone d’alloro, note amare.

Grosseto c’ha scordato, e la su’ gente

a sti’ vialetti non regala niente.

Nemmanco corse e giochi di bambini.

Nemmeno un vagabondo che si pente

e sceglie sti’ gradini per cuscini…

Gridiamo a vuoto a’ frati del convento.

Siamo i leoni. Qui. Del monumento.

Massimo Ciani ( dal libro di poesie su Grosseto : “ Grosseto d’ascolto” )