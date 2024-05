La rivoluzione dello streaming e i suoi campi d'applicazione online

Lo streaming online è una tecnologia che ha cambiato per sempre l'esperienza degli utenti, per quel che riguarda l'accesso ai contenuti multimediali. Trasmettendo i dati in tempo reale, attraverso una connessione Internet, lo streaming consente di fruire di tantissimi prodotti come film, serie TV, musica e molto altro ancora, senza dover scaricare nulla sul proprio dispositivo. Non per caso, la versatilità dello streaming ha fatto sì che potesse essere implementato in molti campi diversi, ed è esattamente ciò di cui parleremo in questo articolo.



Lo streaming video

Piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ permettono agli utenti di accedere ad un vasto catalogo di prodotti cinematografici e televisivi, senza la necessità di scaricare i file, così da renderne immediata la visione. Questo cambiamento ha ridotto di parecchio la dipendenza dai classici palinsesti previsti dalle reti televisive, e dall'acquisto di supporti fisici come i DVD, mandando in crisi tutti i vecchi canali. Naturalmente lo streaming, come detto, richiede la presenza di un dispositivo connesso a Internet, che si tratti di TV, tablet, smartphone o console di gioco. Infine, lo streaming video ha inciso anche sulle politiche delle majors di Hollywood, che ora finanziano spesso delle produzioni apposite per piattaforme come Netflix.

I game show in tempo reale

Il settore dei giochi ha beneficiato a sua volta dell'avvento dello streaming. I game show online, infatti, permettono ai giocatori di partecipare alle competizioni in diretta, interagendo sia con il presentatore, sia con gli altri partecipanti (non sempre). Si parla di un formato che ritroviamo in molti giochi di gambling recenti, e che consentono di abbracciare una modalità diversa dal solito, come vivere l'esperienza Monopoly in tempo reale ad esempio. Rispetto alle serie TV e ai film, però, in questo caso l'evento è in diretta e viene trasmesso live sugli schermi di chi guarda. Altri campi di applicazione dei game show live e in streaming riguardano anche gli eSports, sebbene in quel caso ci si limiti al ruolo di spettatore.

Il cloud gaming

Un'ulteriore applicazione dello streaming la troviamo nel cloud gaming: una tecnologia in rapida crescita che consente agli utenti di giocare senza la necessità di possedere un hardware di gioco avanzato (come le console) o un gioco fisico. Servizi come NVIDIA GeForce NOW trasmettono i giochi direttamente dai server ai dispositivi degli utenti, eliminando la necessità di scaricare, comprare o installare i videogame sul proprio PC o sulla console. Tutto avviene in streaming, proprio come accade con le serie TV, ma stavolta si partecipa eccome, giocando ad esempio tramite un joypad o una tastiera. Inoltre, con il potenziamento delle connessioni Internet, oggi è possibile accedere tramite il cloud gaming anche a giochi particolarmente complessi e avanzati.

I corsi e le università online

Infine, lo streaming è diventato protagonista anche nel campo della formazione, con i corsi erogati ad esempio dalle università online, siano essi in tempo reale o in forma di videoregistrazioni. Si tratta di un obiettivo importantissimo, perché consente a tutti di prendere una laurea, anche a chi non può recarsi fisicamente a lezione per via dei propri impegni lavorativi.