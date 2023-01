La rassegna Scriabin Concert Series torna con il piano recital di Iannitti Piromallo

Domenica 8 gennaio una nuova matinée nella Chiesa dei Bigi con visita al museo



Grosseto: Con il nuovo anno riprende Scriabin Concert Series, la rassegna di recital pianistici organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. E il primo appuntamento del cartellone invernale 2023 è il piano recital di Francesco Iannitti Piromallo, in programma domenica 8 gennaio alle ore 11: il programma prevede l’esecuzione di brani di Bach, Chopin, Brahms, Debussy, Gershwin, Morricone oltre ad alcune composizioni dello stesso Iannitti Piromallo. Il biglietto d'ingresso costa 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con visita al museo. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392 1019472.

Francesco Iannitti Piromallo è nato a Roma. È compositore, pianista, organista, direttore di coro e d’orchestra. Ha completato i suoi studi al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, diplomandosi in composizione e direzione di coro, e al Conservatorio “Refice” di Frosinone diplomandosi in pianoforte. Ha composto centinaia di opere per pianoforte, pianoforte e orchestra, chitarra, chitarra e orchestra, coro e orchestra. Le sue musiche sono eseguite in Italia e all'estero, e utilizzate in documentari e in programmi culturali trasmessi da alcune delle principali emittenti radio televisive. Dal 1980 al 2017 ha diretto la corale “Puccini” di Grosseto, con la quale ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali; come direttore di coro, pianista e organista ha eseguito oltre 500 concerti in Italia e all’estero, dirigendo anche prestigiose produzioni corali-sinfoniche. È docente di pianoforte, armonia e composizione all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” e titolare della cattedra di pianoforte alla scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale “Leonardo da Vinci” dell’istituto “Manzi” di Grosseto.

Nella foto: Francesco Iannitti Piromallo