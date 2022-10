La rassegna “Conoscere Bianciardi” svela le lettere dello scrittore

Sabato 22 ottobre ore 10:00 - Fondazione Polo Universitario Grossetano



Grosseto: La rassegna “Conoscere Bianciardi” sabato 22 ottobre alle ore 10 al Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43, propone l'incontro “Le lettere di Bianciardi”. Protagonista del secondo incontro del progetto curato da Fondazione Polo Universitario Grossetano e Fondazione Luciano Bianciardi, sarà Arnaldo Bruni, già docente dell'università di Firenze e grande esperto dello scrittore grossetano. Lo studioso, che fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Bianciardi, traccerà il quadro della ricerca a cui sta lavorando e che è prossima alla pubblicazione.

Si tratta dell’intero corpus epistolare dello scrittore, una documentazione determinante per approfondire la poetica e l’umanità di un intellettuale schivo, per il quale la lettera ha un valore primario nelle relazioni umane. Per l’occasione Arnaldo Bruni privilegerà, all’interno di un corpus imponente, le lettere che riguardano Grosseto e il legame di Bianciardi con gli amici intellettuali del mondo maremmano. La lettera è un supporto importante per capire la personalità di Bianciardi poiché gli offre la possibilità di un rapporto piano e lineare con il suo interlocutore. A presentare il relatore sarà Massimiliano Marcucci, presidente della Fondazione Bianciardi.

A differenza della prima parte della rassegna “Conoscere Bianciardi”, gli organizzatori hanno scelto di far svolgere al mattino gli appuntamenti di questa seconda serie iniziata a ottobre, per andare incontro alle esigenze di diversi tipi di pubblico, concentrandosi dall’autunno all’inverno anche su un destinatario d’eccellenza, la scuola. Tra gli obiettivi di punta dell’intero progetto, infatti, emerge quello di avvicinare al grande scrittore grossetano generazioni varie e per questo motivo l’impegno si concentra anche sul coinvolgimento del mondo scolastico, nella convinzione che Bianciardi sia autore ancora attuale e che il suo linguaggio e la sua ribellione siano elementi ancora più apprezzabili se proposti a giovani destinatari. L’orario mattutino vuole essere uno stimolo a far partecipare studenti e insegnanti.

Gli appuntamenti successivi saranno il 5 novembre con Gabriele Rigola e “Bianciardi critico televisivo”, infine il 10 dicembre con Carlo Varotti e “Lo stile di Luciano Bianciardi”. Tutti gli incontri, a cui parteciperà anche il curatore scientifico Riccardo Castellana, si terranno alle ore 10 presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43.

L’ingresso è gratuito. Il Comune e la Provincia di Grosseto patrocinano l'iniziativa.