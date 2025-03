La primavera sboccia in anticipo a Grosseto con le giornate del tesseramento ANPI

L'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in occasione dell’approssimarsi della primavera, ha messo nuovamente a disposizione delle cittadine e dei cittadini del capoluogo maremmano il proprio gazebo informativo per iscriversi o rinnovare la propria adesione all’Ente Morale fondato dalle partigiane e dai partigiani, scegliendo a questo proposito la prima settimana di marzo che unisce, simbolicamente e materialmente, la data di nascita dell'indimenticabile Carla Nespolo, prima donna eletta alla carica di Presidente Nazionale dell'ANPI alla è stata dedicata la Sezione di Grosseto, con una data altrettanto importante dal punto di vista dell'impegno e dei valori quale è l'8 Marzo, “Giornata internazionale dei diritti delle donne” che quest'anno anticipa di poche settimane l'ottantesima ricorrenza della Liberazione d'Italia dall'occupazione nazifascista.

Grosseto: «L'ANPI − rammenta Daniela Castiglione, Presidente della Sezione "Carla Nespolo" − anche in questi primissimi mesi del duemilaventicinque, dopo gli ottimi risultati del tesseramento degli anni precedenti che hanno consentito alla Sezione di superare stabilmente i duecentotrenta iscritti rendendola un solido punto di riferimento che contribuisce quotidianamente all'affermazione dei valori democratici ed antifascisti che sono alla base della Repubblica e della nostra Carta Costituzionale e che rappresentano per tutti noi un patrimonio fondativo della nostra comunità». Le giornate di gazebo in piazza Dante Alighieri, oltre ad essere aperte alla discussione con la cittadinanza con il fine di trovare strumenti di dialogo sui drammi della guerra, delle ingiustizie economiche e sociali, offrono la possibilità di conoscere i tanti volontari dell'associazione e confrontarsi con loro sul tema del forte richiamo rivolto alle istituzionali, locali e nazionali, riguardo l’importanza di non disperdere le importanti lezioni della storia. Compito fondamentale dell’ANPI rimane infatti la memoria attiva e l’impegno a valorizzarla anche mediante il coinvolgimento delle scuole e delle giovani generazioni. Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina “www.facebook.com/GrossetoANPI” o tramite l'indirizzo email “GrossetoANPI@gmail.com”