La Polisportiva Barbanella UNO a Livorno per il campionato regionale silver di serie D

Grosseto: Domenica 28 Aprile a Livorno si è tenuto il campionato regionale silver di serie D di federazione. La Polisportiva Barbanella Uno si è presentata a questo appuntamento con ben 3 squadre.

In questa occasione le ginnaste di Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali si sono dovute confrontare con il nuovo programma tecnico introdotto solo da Gennaio che ,per le squadre, prevede l’esecuzione di elementi di grado avanzato.

La squadra allieve, composta da Perla Girelli, Giulia Lori, Daria Pezzuto (10 anni) e Petra Parmesani (12 anni) ha presentato per la prima volta elementi tecnici di elevata difficoltà e di nuova acquisizione ai vari attrezzi e, nonostante l’inevitabile emozione ,hanno ben eseguito il loro programma terminando la loro prova di squadra sul terzo gradino del podio nella categoria LC3 allieve, ma con grandi margini di miglioramento vista la loro giovanissima età.

Nella categoria superiore, LD 3 Junior e senior, la squadra composta dalle veterane Alice Esposito e Sofia Biagiotti (18 anni) sostenute dalle giovani promesse Chiara Minelli e Greta Burgassi (12 anni) chiude la prova al 1° posto. Presente purtroppo in panchina per un piccolo infortunio anche Linda Zambernardi.

Purtroppo in questo livello in regione non si sono presentate squadre avversarie però ha dato la possibilità alle ragazze del Barbanella di presentare in gara il nuovo impegnativo programma tecnico, mettendosi alla prova con nuovi e rischiosi movimenti tecnici ginnici ed acrobatici.

Ottima anche la prova della squadra junior e senior della categoria LC3: Benedetta Campomori, Alessia Lori, Melania Santini, Ambra Conti, Naike Venturi e Luce Girelli chiudono la loro gara al 5° posto regionale a soli 0,30 decimi dal podio.

La societa’ esprime la sua soddisfazione a tecnici ed atlete per questi ottimi piazzamenti, ottenuti da un gruppo di atlete che si allena con costanza ,impegno e passione nonostante i tanti impegni scolastici.

Tutte queste atlete a breve saranno impegnate nell’ultima competizione regionale di federazione del 1° semestre che prevede prove a livello individuale nelle varie categorie.