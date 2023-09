La PGR dialoga con l'indirizzo sportivo dell'ISIS Fossombroni

Grosseto: Una nuova, importante partnership per la PGR Tm90. Nei giorni scorsi il Presidente Luca Giannini ha incontrato il prof. Amedeo Gabbrielli, storico docente di educazione fisica impegnato nella valorizzazione e nella promozione dell'attività sportiva sul territorio e referente dell'indirizzo sportivo presso l'Isis Fossombroni di Grosseto.



L'incontro è stato l'occasione per il presidente della PGR e per il docente del Fossombroni per confrontarsi su un progetto di potenziamento dell'offerta didattica agli studenti iscritti al corso sportivo, un indirizzo che nel suo profilo si basa proprio sullo studio potenziato delle scienze motorie sia nella loro dimensione teorica che nell'esercizio della pratica stessa.

“In questo senso – dice Giannini – trovare vie di collaborazione tra una scuola dal profilo come l'Isis Fossombroni, una vera istituzione a Grosseto, e la nostra società sportiva, è una delle mission che ci siamo prefissati fin dal nostro insediamento. Intessere reti di dialogo e progettualità, per una società sportiva come la PGR Tm90, è una delle colonne portanti nell'impegno sociale rivolto alla città e alle nuove generazioni. La scuola, senza dubbio, è ambiente privilegiato e partner perfetto, che può dare risalto alla pratica motoria e all'educazione sportiva come metodi efficaci al contrasto del sedentarismo, alla pigrizia motoria e - vera piaga sociale - all'isolamento delle persone. Col prof. Gabbrielli vogliamo collaborare al percorso che apra nuove opportunità nel settore istruttori, arbitri e management sportivo, attività tra l'altro di sicuro interesse professionale. L'attenzione del prof. Gabbrielli e dell'Isis Fossombroni troverà sempre disponibilità nella PGR Tm90 e nello staff della Biancorossa minibasket del presidente Marco Rosignoli, anch'egli molto sensibile alla tematica”.

“Il nostro Istituto – commenta la dirigente scolastica dell'Isis Fossombroni, prof.ssa Francesca Dini – accoglie ogni giorno un migliaio di studenti, che si misurano in differenti percorsi formativi. Ogni collaborazione, dunque, che può essere utile ad offrire loro delle occasioni di crescita, di potenziamento delle loro attitudini o anche di scoperta di nuovi percorsi è sempre la benvenuta. Questa scuola, in oltre 80 anni di presenza sul territorio, ha contribuito in modo significativo alla sua crescita e vuol continuare a farlo. Per questo la ricchezza della varietà di indirizzi di studio, fra cui quello sportivo, è il segno di questo legame col territorio e con tutte le sue componenti. Come lo è la PGR”.