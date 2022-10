La palestra comunale a disposizione delle associazioni

Le società, gli enti e le associazioni potranno presentare la candidatura entro venerdì 11 novembre. Ecco come fare domanda per l'utilizzo



Capalbio: È stato pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la concessione in uso della palestra comunale dell’istituto comprensivo Pietro Aldi, durante l’orario extrascolastico. “L’obiettivo – commentano Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, e Patrizia Puccini, assessore con delega allo Sport – è quello di promuovere l’attività motoria e la sua funzione sociale, in favore dei cittadini di tutte le età, mirando al miglioramento delle condizioni fisiche e psicologiche della persona e allo sviluppo della vita in comunità”.

La manifestazione di interesse, che potrà essere svolta dalle società, dagli enti o dalle associazioni del territorio, dovrà essere presentata entro venerdì 11 novembre. Per conoscere i requisiti e le modalità di presentazione della domanda è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio: