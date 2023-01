La II B della scuola Bugiani si aggiudica il premio di Sbulliamoci

Follonica: I ragazzi e le ragazze hanno vinto il premio indetto dal Club Alpino italiano per l’anno 2021/2022. La premiazione ufficiale della classe IIB avverrà in videoconferenza in collegamento con tutti i partecipanti delle scuole italiane il prossimo 7 febbraio, Giornata contro il Bullismo e Cyberbullismo



La II B della scuola secondaria di primo grado Bugiani, dell’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica, si è aggiudica con grande soddisfazione il premio del concorso nazionale Sbulliamoci, indetto dal Club Alpino italiano per l’anno 2021/2022, nella sezione multimediale, con un video dal titolo "Piccole iene contro il bullismo".

Simulando un’inchiesta sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sullo stile della trasmissione televisiva "le Iene", i ragazzi e e le ragazze, con la guida della professoressa Michela Galati, referente per il bullismo della scuola, e della professoressa Alessandra Rocchiccioli, che ha curato l’aspetto tecnico del montaggio video, hanno lanciato un messaggio chiaro: se siete vittime di bullismo o testimoni, abbiate la forza di reagire e di rompere il silenzio, chiedendo aiuto a un adulto che possa gestire la situazione. Nel breve video gli alunni e le alunne hanno evidenziato quali sono gli errori più comuni in cui tutti i componenti della comunità scolastica possono incorrere quando si trovano di fronte a certe prepotenze reiterate: dal ragazzo che le scambia per uno scherzo o che decide di essere indifferente, all’insegnante che pensa che il bullismo ci sia sempre stato, fino al genitore che non è abbastanza preparato a cogliere i segnali di disagio.

Un video di cinque minuti che è stato frutto di un lungo percorso didattico fatto di lezioni dialogate, discussioni, visione di film, cortometraggi, letture, laboratori di scrittura con l’obiettivo, molto sentito dall’equipe pedagogica della scuola Bugiani, di prevenire il bullismo, promuovere le competenze emotive che rafforzano la capacità di mettersi nei panni dell’altro e contrastare la violenza tra i giovani. Un video molto istruttivo che riesce in modo semplice ed efficace a veicolare un importante messaggio frutto di riflessione, acquisizione di comportamenti positivi e sensibilizzazione al problema da parte degli alunni e delle alunne.

La premiazione ufficiale della classe IIB avverrà in videoconferenza in collegamento con tutti i partecipanti delle scuole italiane il prossimo 7 febbraio, Giornata contro il Bullismo e Cyberbullismo. Un appuntamento importante, per il quale le scuole di Follonica stanno preparando lavori da mostrare alla cittadinanza.