La grande boxe a Grosseto. Savic batte Giustini e conquista il titolo Mediterraneo WB

Grosseto: Manifestazione pugilistica a Grosseto, organizzata da Rosanna Conti Cavini e Monia Cavini. Come sempre una organizzazione ottima, peccato che il pubblico grossetano non abbia risposto come sarebbe stato giustamente meritato. Anche per i match che hanno riempito la serata il giudizio dei giudici ha lasciato un po’ di amaro in bocca. I primi tre match non hanno espresso certamente la migliore boxe. Il campionato italiano pesi piuma, in 10 raund, ha trovato un pubblico non soddisfatto. Riconfermato il titolo a Michela Braga del Team Rossetto.







La sfidante Alessia Vitanza, della ADS PUGILISTICA ITALIANA di Roma, ha dimostrato una buona boxe, anche se dopo aver attaccato per tutti i 10 raund la Braga, che si è impegnata a difendersi, ha dovuto accettare il responso che riassegnava il titolo alla Campionessa Italiana.





Tra il pubblico molto scontento anche se va riconosciuto alla Braga l’aver piazzato alcuni colpi efficaci, tra una difesa e l’altra.

L’ultimo match era per il titolo vacante WBC MEDITERRANEAR, Edoardo Giustini vs Milosav Savic, non è stato bellissimo da vedersi. Al secondo raund Giustini è stato colpito da un pugno efficace, che probabilmente ha condizionato il proseguimento dell’incontro. Da quel momento è sembrato fuori match con un Savic anche troppo sicuro. Giustini, un buon atleta che ha nel suo palmares tante vittorie, dopo aver subito la spavalderia di Savic ha dovuto ritirarsi prima del tempo, consegnando così la cintura di Campione a Savic.





La serata che avrebbe dovuto svolgersi in Piazza Dante, causa rischio pioggia è stata spostata al Palazzetto di Via Varano. Diamo come scusante, alla poca partecipazione del pubblico, questo cambiamento deciso quasi all’ultimo. Ma se i grossetani erano non molti era invece presente il Sindaco di Grosseto con altri personaggi importanti.





Se anche la serata da un punto di vista pugilistico non ha soddisfatto a pieno il pubblico, va reso merito a Rosanna Conti Cavini e Monia Cavini per l’impegno che portano avanti per il mondo della Boxe Grossetana. Da sempre il nome dei Cavini è sinonimo di Boxe, a Grosseto e non solo, anche dopo la scomparsa di Umberto Cavini, la pugilistica grossetana continua a varcare i confini nazionali.





Umberto Cavini ha lasciato una pesante eredità ma Rosanna Conti Cavini e Monia Cavini continuano a calcare le sue orme con impegno e professionalità. Speriamo di poter assistere presto ad un altra serata pugilistica, magari con una partecipazione di pubblico maggiore, in fondo la boxe a Grosseto è sempre stata uno sport amato.