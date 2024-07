La fotografia protagonista a Orbetello, ImagO presenta la sua estate: si parte il 10 luglio con “Va, Pensiero” alla ex Polveriera Guzman. Tutto il programma

Orbetello: ImagO, il festival della fotografia che l'omonomina associazione ormai da anni propone sulle rive della Laguna di Orbetello, dal 10 luglio presenta un calendario di iniziative estive e, dopo la mostra e premiazione del concorso fotografico 2024 avvenuta a maggio, riparte dalla ex polveriera Guzman con la mostra “Va, Pensiero” del fotografo Christian Basetti.

La mostra “Va, Pensiero”, del fotografo Christian Basetti, è un progetto artistico su luoghi abbandonati, palazzi in decadenza dell'antica nobiltà italiana e altri ambienti del 700 e 800 italiano: «Mercoledì 10 luglio – spiegano dall'associazione - alle ore 18:30, all'interno di ImagO Photo Festival organizzato dall'Associazione Culturale ImagO, in collaborazione con lo Studio Bernè e con il contributo e il patrocinio del Comune di Orbetello, aprirà presso la sala espositiva "Ex Polveriera Guzman" in Via Mura di Levante 7 a Orbetello, la mostra fotografica "Va, pensiero" di Christian Basetti, fotografo ed esploratore milanese appassionato di luoghi abbandonati nascosti. L'artista sarà presente a disposizione dei visitatori sabato 13 e domenica 14 luglio».

«Palazzi in decadenza dell'antica nobiltà italiana – dicono ancora gli organizzatori - e altri ambienti del passato settecentesco ed ottocentesco italiano, saranno i protagonisti della mostra che si svolgerà dal 10 luglio al 28 luglio. La mostra "Va, pensiero" presenterà molte opere che dal 2021 e 2023 sono apparse in alcune pubblicazioni internazionali legate al mondo della fotografia e che hanno ottenuto svariati premi e riconoscimenti in prestigiosi concorsi internazionali fotografici come Px3 awards Parigi, IPA awards New York, MIFA awards Mosca e TIFA awards Tokyo. La mostra, di stampo artistico e non solo documentaristico, rappresenta uno strumento di sensibilizzazione e valorizzazione verso il patrimonio storico italiano, retaggio del nostro passato purtroppo scomparso nell'evoluzione verso il contemporaneo».

Il 3 Agosto sarà la volta della mostra del fotografo Ivo Saglietti, fotoreporter di fama internazionale recentemente scomparso. Ivo Saglietti è stato ospite ad Orbetello 2 volte, nel 2018 e nel 2022. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il reporter Francesco Cito e Federico Montaldo, curatore dell’archivio Saglietti. Il 7 e 8 di Settembre si terrà il workshop di fotografia on stage con il fotografo Andrea Boccalini, in collaborazione con Orbetello Jazz Festival.





«Da parte mia – commenta l'assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – sono molto felice che, come ormai ogni anno, torni il cartellone estivo di ImagO che propone sempre mostre di alto spessore artistico e culturale. ImagO è una delle manifestazioni patrocinate e finanziate con il contributo dell'amministrazione comunale che si è sviluppata in modo sempre crescente, conquistando spazi anche di portata internazionale. Un percorso che, attraverso la potenza del linguaggio dell'immagine, ha saputo raccontare il nostro territorio e ha portato sul territorio tante storie interessanti e preziose che sicuramente, di volta in volta, arricchiscono il vissuto di cittadini e turisti. Ringrazio l'associazione per aver saputo creare questa alchimia vincente con capacità e abilità, collaborando con tanti appassionati e fotografi professionisti».

«Chiuderemo il festival – concludono da ImagO - presentando una serata sul tema dell'Intelligenza Artificiale, un incontro che vedrà la presenza di artisti, ma anche di docenti di comunicazione e legali, per parlare a tutto tondo di un tema assolutamente di attualità. Ringraziamo il Comune di Orbetello per il patrocinio e il contributo alla manifestazione».