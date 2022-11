Sabato 19 novembre, dalle 15,30 alle 17,30, a Tarquinia, visita teatralizzata a Palazzo Bruschi Falgari con la guida turistica Claudia Moroni e gli studenti dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”



Tarquinia: Nel cuore del centro storico di Tarquinia proseguirà il racconto sulla nobile famiglia Bruschi Falgari condotto dalla guida turistica Claudia Moroni e rappresentato dagli studenti del corso di studi turistico dell'IISS “Vincenzo Cardarelli”. Per la visita teatralizzata intitolata “La famiglia Bruschi Falgari – Tra storia e storie” sabato 19 novembre, dalle 15,30 alle 17,30 (punto di ritrovo piazza Cavour), sarà possibile fare un salto nel tempo, tornando ai fasti della Tarquinia di fine 800 per conoscere gli ospiti illustri di Palazzo Bruschi Falgari, oggi sede della splendida biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”.

“Il viaggio ha avuto inizio a primavera nella splendida villa Bruschi Falgari, residenza storica della nobile famiglia, immersa in un grande parco appena fuori dal centro abitato – afferma la guida turistica Claudia Moroni -. Durante le fredde giornate invernali i nobili usavano invece trascorrere il loro tempo nelle sale del palazzo Bruschi, un elegante edificio del centro storico, in via Umberto I. La trama delle loro storie, in cui si intrecciano fervore, rivalità, rancori, dedizione e lungimiranza verrà narrata dalla fresca e vivace recitazione degli studenti che daranno vita ai personaggi della famiglia. A me invece il compito di raccontare la storia e l’arte di un edificio tra i più belli della nostra città. Ringrazio l’Amministrazione Comunale che ci apre le porte dell’edificio”.

L’iniziativa torna in veste invernale, dopo il grande successo di pubblico dell’appuntamento di giugno, con villa Bruschi Falgari e il suo parco spettacolare teatro all’aperto dove gli studenti dell’indirizzo turistico dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” impersonarono gli antichi proprietari, da Maria Giustina Quaglia a suo figlio Francesco Bruschi Falgari, sindaco di Corneto-Tarquinia dal 1896 al 1903; dalla Contessa Matilde Marescalchi alle sorelle Elisabetta e Matilde, ultime eredi del nobile casato. Per informazioni, costi e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 347 6920574.