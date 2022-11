Cultura & spettacolo "La divinazione etrusca". Se ne parla in Archivio di Stato 24 novembre 2022

Redazione Grosseto: Giovedì 24 Novembre l'Associazione Archeologica Maremmana propone presso l'Archivio di Stato di Grosseto, alle ore 16:00, la conferenza dal titolo "La divinazione etrusca". Relatrice Vera Giommoni, Architetto e storica dell'arte.

"…un popolo sopra ogni altro, dedito alle pratiche religiose, soprattutto perché eccellevano nell’arte di coltivarle…" racconta Tito Livio nella Storia di Roma, V. Per gli Etruschi, ogni fenomeno naturale era espressione della sacra energia e pertanto messaggio divino da interpretare. Diventarono, quindi, maestri nell’arte della divinazione, che chiamarono Disciplina, perché costituita da una serie di regole e di norme scritte che regolava il rapporto dio-uomo. La corretta comprensione del volere degli dei ed il suo assecondamento era indispensabile tanto nelle decisioni della vita quotidiana quanto in quella collettiva e politica.

