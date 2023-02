Attualità La Confraternita invia aiuti in Turchia e Siria 14 febbraio 2023

Redazione Monte Argentario: Il cuore degli abitanti dell’Argentario si è dimostrato ancora una volta grande. Così quando la Confraternita di Porto S. Stefano ha chiamato per raccogliere aiuti umanitari a favore delle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terribile terremoto, la risposta è stata corale ed encomiabile. In soli due giorni sono stati riempiti scatoloni con generi alimentari (latte, scatolame, biscotti, cioccolata, riso, pasta, farina, dolci confezionati ) assorbenti, salviette detergenti, stufette elettriche, sacchi a pelo, coperte, cuscini per dare un minimo di conforto a persone che necessitano davvero di tutto.

Il materiale, imballato e pesato, verrà trasportato nella mattina di mercoledì 15 febbraio al punto di raccolta dell’ambasciata turca a Roma direttamente dai volontari della Misericordia per partire nel pomeriggio con un ponte aereo alla volta delle zone colpite. Oltre a questa raccolta ormai terminata, è possibile inviare fondi utilizzando l’Iban IT24 A088 5172 3000 0000 0031 380. Anche un piccolo contributo può fare la differenza. Seguici





