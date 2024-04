La “Città visibile” racconta la Grosseto degli anni Settanta. Si cercano oggetti, abiti, foto, video

Grosseto: L’edizione 2024 de “La città visibile” – la manifestazione d'arte e animazione culturale urbana del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura – sarà dedicata agli anni '70.



L’evento organizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto, in programma dal 20 al 29 settembre, sarà caratterizzato da una mostra dal titolo quanto mai esplicativo: “Settanta mi dà tanto. Gli anni '70 a Grosseto”. Per questo sul sito www.clarissegrosseto.it è stato pubblicato un bando rivolto ai cittadini grossetani che vogliono prendere parte a “La città visibile” mettendo a disposizione oggetti di loro proprietà di quell’epoca.

«Dopo la mostra dedicata nel settembre del 2023 a “La rivoluzione della modernità. Gli anni Sessanta a Grosseto” – spiegano il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari e il direttore del Polo Le Clarisse, Mauro Papa – stiamo organizzando la mostra “Settanta mi dà tanto. Gli anni '70 a Grosseto” in cui verranno esposte opere d'arte delle collezioni pubbliche (Comune e Provincia di Grosseto) risalenti agli anni Settanta e saranno proiettati, a cura della Mediateca della Maremma, video di film girati in Maremma nello stesso decennio. Per questo ci rivolgiamo a collezionisti, artisti, amatori e cittadini per raccogliere foto, oggetti, abiti, video e opere d'arte da esporre nella mostra che si terrà negli spazi di Clarisse Arte dal 20 al 29 settembre 2024. L'adesione al bando è libera e gratuita».





Le sezioni della mostra saranno quattro: opere d’arte, fotografie, video, oggetti e abiti. Per partecipare all’iniziativa occorre mettere a disposizione dipinti, illustrazioni, sculture, ma anche immagini o video, oppure abiti e accessori, mobili, che siano riferibili agli anni Settanta. Chi è interessato può inviare una mail a concorsocedav@gmail.com entro le ore 20 del 26 maggio (è possibile scrivere allo stesso indirizzo per una consulenza gratuita sull'attribuzione o la datazione delle opere e degli oggetti).

Per i filmati riferibili agli anni Settanta e che rappresentino, nel contesto grossetano, qualsiasi genere iconografico (filmati di famiglia, vedute urbane, eventi particolari e così via), gli interessati possono inviare entro le ore 20 del 26 maggio 2024 una mail con oggetto “Città Visibile” a info@mediatecadigitalemaremma.com: sarà infatti cura della Mediateca della Maremma trasformare le pellicole selezionate in formati digitali.

Una commissione nominata nell'ambito del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura valuterà le richieste e, in base agli spazi disponibili, comporrà la selezione delle opere che sarà resa nota su www.clarissegrosseto.it e su www.fondazionegrossetocultura.it entro il 27 maggio.

Inoltre, come accade ormai da anni, l'evento clou della “Città visibile” sarà “La notte visibile della cultura”, promossa da Fondazione Grosseto Cultura in co-organizzazione con il Comune di Grosseto e l'Istituzione Le Mura, in programma sabato 28 settembre dalle ore 17 a mezzanotte nel centro storico di Grosseto e in particolare sul circuito delle Mura medicee. Anche per l'edizione 2024 lo spirito dell'evento resta l'inclusione: il Polo culturale Le Clarisse apre la partecipazione a tutti coloro che vogliono proporre un’iniziativa culturale o mettere a disposizione il proprio locale per ospitare un'iniziativa. Gli eventi culturali da proporre possono essere mostre, videoproiezioni o installazioni urbane, ma anche performance teatrali, musicali, itineranti, coreografiche o sportive. E ancora conferenze, visite guidate, degustazioni, presentazioni di libri, giochi d'intrattenimento o dj set. L'adesione al bando è gratuita: non sono previsti compensi per le prestazioni artistiche, ma solo parziali rimborsi spesa. L'organizzazione metterà a disposizione l'allaccio alla rete elettrica, i dispositivi di sicurezza, le autorizzazioni e i permessi: tutto il resto (attrezzature, scenografie, impianti) sarà a cura dei promotori. Per aderire al bando sulla “Notte visibile 2024” c'è tempo fino al 28 giugno, inviando la propria domanda compilata e firmata a concorsocedav@gmail.com (il modulo e la versione integrale del bando sono disponibili su su www.fondazionegrossetocultura.it e su www.clarissegrosseto.it) allegando il materiale necessario a chiarire tutti i dettagli della proposta. Per informazioni o chiarimenti sul bando è possibile chiamare i numeri 0564 48806 (Polo Le Clarisse) o 0564 453128 (Fondazione Grosseto Cultura) o scrivere a concorsocedav@gmail.com.