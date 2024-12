‘L’Incanto del Natale’, a Sinalunga il Natale è tradizione e solidarietà

Nel fine settimana dell’Immacolata entra nel vivo il Natale di Sinalunga con il programma ‘L‘incanto di Natale’, tra solidarietà, laboratori creativi, musica, spettacolo e tradizione. Il 7 e l’8 Dicembre gli appuntamenti in Piazza Garibaldi a Sinalunga prenderanno il via alle ore 15:00 con lo street food e il mercatino artistico artigianale

Sinalunga: Nel fine settimana dell’Immacolata Concezione, sabato 7 e domenica 8 Dicembre, si accende il Natale a Sinalunga con il programma de ‘L’Incanto del Natale’, un ricco calendario di eventi con laboratori creativi, musica, spettacoli, prodotti artigianali, street food e giochi della tradizione, che terminerà il 6 Gennaio 2025 giorno dell’Epifania.

Quello di Sinalunga, oltre a incantare grandi e piccini con le tante iniziative divertenti e magiche, sarà un Natale solidale con un grande albero – l’albero della solidarietà, posizionato in Piazza Garibaldi a Sinalunga, composto da cassette di frutta in cui si potrà inserire frutta, verdura o alimenti conservati ‘sospesi’ in attesa che qualcuno meno fortunato possa beneficiarne.

“Il Natale rappresenta uno dei periodi più attesi. Le festività sono momenti importanti di condivisione di valori e legami della comunità. Presentiamo anche quest’anno un calendario di eventi che prendono il via nel fine settimana dell’Immacolata e ci accompagneranno fino al 6 Gennaio 2025. Anche quest’anno è importante la collaborazione delle associazioni e dei cittadini che contribuiscono attivamente a creare e organizzare momenti di socialità, con uno sguardo ai cittadini più piccoli che vivono l’atteso Natale sempre con innocenza e serenità. Un momento quindi per ritrovarsi nelle piazze e nei luoghi pubblici allestiti con varie iniziative per vivere l’atmosfera del Natale, riscoprendo le nostre tradizioni, in un’atmosfera magica che solo le festività natalizie sanno creare. Anche quest’anno intendiamo evidenziare gli aspetti solidali che “accorciano” le distanze di una diversificata comunità. Godiamoci quindi anche quest’anno l’ Incanto del Natale Sinalunghese” – dichiara il sindaco Zacchei.

Programma. Il programma ‘L’Incanto del Natale’ del fine settimana prenderà avvio sabato 7 dicembre alle ore 15:00 in Piazza Garibaldi con lo street food, il mercatino artistico artigianale, grandi giochi di legno interattivi a cura dell'Associazione GiochiAmo – Giocamuseo. Presso la Chiesa di Santa Croce alle ore 15:00 verrà inaugurata la mostra di pittura e scultura "ARTE SOLIDALE" a cura di Matteo Viti, Andrea Cresti, Pietro Cresti, Fabio Barbetti, Carlo Gentile, Sara Auricchio e La Visionnaire dur La Lune; sempre alle ore 15:00 laboratorio creativo per bambini di tutte le età a cura dell'Associazione Walk&Clean e a seguire canti Natalizi degli allievi della scuola dell'Infanzia "La Balena". Alle ore 15:45 spettacolo di magia di Magic Bunny Show ‘Imprevisti di Natale’ con Federico Ruffoni con Federico Ruffoni; alle ore 16:45 canti Natalizi della Scuola Primaria "Lupo Bonazia" e alle 17:15 “Questo Natale mi sono perso una renna”, spettacolo teatrale per bambini con Mago J. Le prove e gli esperimenti per rintracciare la renna impegneranno Mago J per tutta la durata dello spettacolo ma per fortuna ci sono tanti piccoli aiutanti tra il pubblico che saranno sempre coinvolti per gli esilaranti esperimenti di questo originale spettacolo natalizio di magia per bambini. La giornata di sabato 7 sarà chiusa dal torneo di panforte dalle ore 18:20 alle 20:00 in Piazza Garibaldi.

Domenica 8 dicembre, giorno in cui si celebra la solennità dell’Immacolata Concezione, il programma inizia sempre alle ore 15:00 in Piazza Garibaldi con lo street food, il mercatino artistico artigianale, grandi giochi di legno interattivi a cura dell'Associazione GiochiAmo di Giocamuseo, la mostra di pittura e scultura "ARTE SOLIDALE" presso la Chiesa di Santa Croce a cura di Matteo Viti, Andrea Cresti, Pietro Cresti, Fabio Barbetti, Carlo Gentile, Sara Auricchio, La Visionnaire dur La Lune e il laboratorio creativo di decorazioni natalizie con materiali di riciclo a cura di RI CREA RE Lab con Raffaella Zurlo. Alle ore 15:40 spettacolo artistico sui trampoli di Hoopnotika con Ornella Caponero, danza e giocoleria si uniscono per creare illusioni ottiche e giochi di luce ipnotici e per trasportare tutti in una dimensione onirica. Equilibrio, dinamicità, sinuosità ed emozione si fondono per generare una spirale di geometrie affascinanti in una performance altamente magnetica. Alle 16:00 "Tuttotorna", spettacolo comico di giocoleria e manipolazione oggetti con musica dal vivo del gruppo di teatro di strada “Giullari del Diavolo”. Alle ore 17:00 accensione dell'Albero di Natale solidale e arrivo di Babbo Natale, alle ore 17:15 al Teatro Ciro Pinsuti concerto su De Andrè a cura della Filarmonica Ciro Pinsuti diretta dal maestro Marco Rencinai dal titolo ‘Non al denaro, non all’amore né al cielo’, mentre in Piazza Garibaldi 17:30 torna lo spettacolo artistico con luci Led di Hoopnotika con Ornella Caponero e alle ore 18:00 giochi della tradizionale con la tombolata e Mercante in Chiana con premi in palio.

Il programma de ‘L’Incanto del Natale’ proseguirà poi sabato 14 dicembre con spettacoli, intrattenimento, musica, suoni e tradizione all’insegna del divertimento e della solidarietà.