L'Hockey Castiglione conquista la Coppa Italia di Serie B. L'invito in Consiglio comunale

I complimenti dell'Amministrazione e l'invito del sindaco in Consiglio comunale

Castiglione della Pescaia: «Siamo orgogliosi che le eccellenze sportive diano lustro al nostro territorio. La Blue Factor Castiglione ha trionfato nelle finalissima di Coppa Italia di Serie B battendo l'Amatori Vercelli, un'impresa storica per il nostro Hockey che per la prima volta porta in Maremma questo prestigioso trofeo. Come Amministrazione ci complimentiamo con la nostra squadra, un enorme applauso va agli atleti e a tutta la società per questo incredibile traguardo. Grazie anche ai tanti tifosi che hanno sostenuto la squadra in questa avventura. La strada del turismo sportivo è quella giusta per far conoscere Castiglione della Pescaia nel mondo». La sindaca Elena Nappi commenta con queste parole la storica impresa dell'Hockey Castiglione e invita la squadra al prossimo Consiglio comunale, mercoledì 19 marzo alle 18:30, per un riconoscimento pubblico di questo importante risultato.

La squadra guidata da Paghi e Bracali, con un super Faelli autore di 5 gol, Santoni a segno con una doppietta, Cornacchini giovane talento under15 decisivo in molte azioni, e tra i pali un Donnini inarrestabile, ha giocato a Trissino una partita perfetta battendo una squadra di veterani e regalando al Club la prima coccarda tricolore nella storia.