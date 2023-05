L'Hobbystore non va oltre il pareggio (1-1) contro la Rotellistica Camaiore

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Hobbystore disputa un’ottima partita ma non riesce ad andare oltre il pareggio (1-1) contro la Rotellistica Camaiore, al termine di una gara che avrebbe permesso di affrontare gli ultimi 100 minuti di campionato con qualche speranza in più di rimanere in serie A2.



I ragazzi di Fabio Bellan, colpiti dopo tredici minuti da un’incursione personale di Pardini, hanno costruito diverse occasioni da rete, fallito un tiro diretto (i versiliesi ne hanno sbagliati due, uno parato da Bruni, l’altro finito sul palo) prima di trovare a tre minuti dalla fine il meritato pareggio con un bel gol di Riccardo Salvadori, su assist dalla destra di Francesco Borracelli. Un punto che cambia poco o niente in classifica e a questo punto per la salvezza servono necessariamente sei punti nelle gare contro il Castiglione e il Pumas Viareggio.

«Contro il Camaiore - commenta l’allenatore Fabio Bellan – abbiamo tirato tanto ma non abbiamo tirato bene. E’ logico che quando si tira fuori o il portiere ce la para sono tiri sbagliati. E’ mancato anche quel pizzico di fortuna che permettesse alla palla di battere sul portiere e carambolare in rete. Non c’è stato, abbiamo sbagliato un tiro diretto, loro ne hanno sbagliati due. Sono contento della prestazione della squadra e intanto ci godiamo questo. Lavoreremo tutta la settimana per affrontare il derby di Castiglione nel migliore dei modi possibile».

«Abbiamo due partite per finire il campionato – aggiunge il tecnico del Cp - sapendo di aver fatto tutto il possibile di quello che era nelle nostre possibilità, senza lasciare rammarico o niente. Spero che le prossime due partite questa squadra ci possa dare delle soddisfazioni».

Hobbystore Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 1-1

HOBBYSTORE GROSSETO: Bruni, Spinetti; Saitta, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Cabella, Alfieri. All. Fabio Bellan.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Bandieri, Iacopi; Raffaelli, Mattugini, Giorgi, Pardini, Ninci, Tirinnanzi, Maremmani, Bellè. All. Emiliano Brunelli.

ARBITRO: Donato Mauro.

RETI: nel p.t. 12’11 Pardini; nel s.t. 22’01 Salvadori.

NOTE: espulsioni temporanee Borracelli, Alfieri, Ninci. Tiri diretti: Salvadori 0/1, Pardini 0/1, Maremmani 0/1.