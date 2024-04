L'esperto Freddy Noguera torna nel roster del Bbc Grosseto per la stagione 2024

Grosseto: alla vigilia della presentazione ufficiale di venerdì sera al Jab by Lux di piazza del Sale, il Bbc Grosseto annuncia un importante ritorno, quello di Freddy Noguera, classe 1991, un giocatore che può dare un a mano sia come seconda-terza base che come esterno.

«Siamo molto felici di avere Freddy con noi anche per questa stagione – commenta il direttore sportivo, Filippo Olivelli - siamo sicuri che potrà darci una grossa mano. Ha fatto di tutto per tornare a Grosseto e ha una gran voglia di riscatto. Campagna acquisti finita? Diciamo di sì, anche se resterò vigile: se ci fossero delle occasioni importanti le valuteremo».

Freddy Noguera, originario di Valencia, in Venezuela, è un veterano del campionato italiano: quella che sta per iniziare è la sua nona stagione. Arrivato nel 2015 a Parma, prima di approdare nella passata stagione in Maremma (337 la sua media battuta), ha giocato tre stagioni a Rimini e altrettante a Nettuno. Ha indossato undici volte la maglia azzurra. Nel 2011 ha formato un contratto professionistico con i New York Yankees, disputando 21 partite nella Dominican Summer rookie league.

«Sono contentissimo di stare nuovamente con la squadra del Bbc – dice Freddy Noguera - Sono pronto per iniziare il lavoro con i miei compagni e soprattutto iniziare a vincere, l’obiettivo che mi ha spinto a essere nuovamente a Grosseto per questa stagione».