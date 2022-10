L’eclissi: gli alunni della Bugiani hanno vissuto e studiato il fenomeno

Follonica: I docenti hanno spiegato le varie fasi dell'eclissi con applicazione sul campo, dal giardino e dal piazzale della scuola Bugiani. Prezioso è stato un incontro estivo con l'astronomo Paolo Ruscitti della Torre delle stelle di Aielli in Abruzzo da parte di un'insegnante.



Ieri, martedì 25 ottobre, le classi 1 C, 2 C, 2 D, 2 F, 2 B della scuola secondaria Arrigo Bugiani, dell'Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena, hanno potuto osservare l'eclissi solare accompagnate dai docenti Anna Gaibisso, Andrea Lupi, Elisa Massano e Giovanna Spini.

Nonostante il cielo parzialmente nuvoloso, è stato possibile apprezzare le variazioni di luce e osservare le variazioni di copertura del sole da parte della luna, in piena sicurezza, con gli occhialini appositi. I docenti hanno spiegato le varie fasi dell'eclissi con applicazione sul campo, dal giardino e dal piazzale della scuola Bugiani. Da dove è nata l'idea? Prezioso è stato un incontro estivo con l'astronomo Paolo Ruscitti della Torre delle stelle di Aielli in Abruzzo da parte di un'insegnante. Dal divulgatore di conoscenze astronomiche è stata accolta la proposta del fare sul campo, ed ecco l'esperienza dell'osservazione a Follonica. L'osservazione è stata preceduta dallo studio del fenomeno ed ha permesso la produzione di originali e creativi plastici con materiali di riciclo. «Le ragazze e i ragazzi si sono emozionati per una lezione originale spaziale – dicono gli insegnanti – e ora siamo già alla ricerca di altre eclissi e di altre informazioni sullo spazio: Missione compiuta!».