Grosseto: L’avvocato Marco Biondi è il nuovo legale del Bbc Grosseto. A 45 giorni dal debutto ufficiale del campionato di serie A di baseball, prosegue il potenziamento dell’organico societario grossetano, con l’ingresso di una figura importante per il presente e per il futuro. L’avvocato Marco Biondi seguirà il sodalizio biancorosso in tutti i settori di sua competenza, compreso il diritto sportivo.



«Questa collaborazione – sottolinea il vicepresidente del Bbc Grosseto, Sandro Chimenti - rappresenta un ulteriore passo verso la professionalizzazione dell’attività del Bbc Grosseto. Appena due anni fa abbiamo intrapreso un percorso di rilancio del baseball grossetano e, francamente, ci siamo trovati a bruciare le tappe con la semifinale scudetto del 2022. Adesso per noi diventa cruciale dare solide basi a quanto stiamo facendo, con grande impegno e dedizione. La scelta di un professionista serio e preparato come l’avvocato Marco Biondi, già coinvolto nel mondo dello sport, come legale dell’U.S. Grosseto 1912, va decisamente in tale direzione».