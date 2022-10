L'Atlante Grosseto viaggia in trasferta per il secondo derby toscano

Sabato la squadra gioca a Pontedera



Grosseto: Dopo una partita tutto sommato tranquilla contro il Bordighera Sant’Ampelio di sabato scorso al Palabombonera ed incamerato i tre punti molto comodi per la classifica, sabato prossimo, con inizio alle 15, l’Atlante Grosseto è in trasferta per affrontare il Futsal Pontedera in una gara non semplice dato che i locali, dopo i primi due successi all’inizio, è incappato in altrettante sconfitte contro due delle formazioni molto attrezzate alla vittoria finale, l’Or Reggio Emilia e contro il Bfc 1909 Futsal e cercheranno di ritornare alla vittoria, d’altra parte Mateo e soci vorranno dimenticare la sconfitta (l’unica) di due settimane fa a Prato nel primo derby della stagione che in partenza non era, forse, preventivata.

Ma per parlare della prossima partita andiamo come sempre a parlare con mister Alessandro Izzo e sentire le sue impressioni.

D. Ciao Alessandro che gara sarà sabato prossimo a Pontedera? «Sarà una partita molto importante anche se non decisiva, l’approccio alla gara sabato è l’aspetto più importante, il Pontedera è una buonissima squadra e dobbiamo stare molto attenti. Servirà avere tanta umiltà e voglia di sacrificarsi, la mia squadra deve voler fare risultato più di ogni cosa, noi dovremo stare attenti alla loro costruzione della manovra, la fanno decisamente bene. Anche loro hanno dei punti deboli e noi dobbiamo essere bravi a sfruttarli».

Questi i convocati da Alessandro Izzo, che si dovranno trovare alle 8:30 al Palabombonera di Grosseto per partire alla volta di Pontedera: Tamberi, Brunelli, Agnelli, Rodrigo, Pierro, Galeota, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi.

Queste sono le designazioni arbitrali: 1’ arbitro Roberto Galasso, sezione Aia di Aprilia, 2’ arbitro Andrea Cattaneo sezione Aia di Civitavecchia, cronometrista Lorenzo Reali sezione Aia di Piombino.

Ora diamo uno sguardo anche al Campionato Nazionale Under 19 girone H, dove milita anche l’Atlante Grosseto. Anche questa formazione è allenata da Alessandro Izzo, che domenica scorsa al Palabombonera ha avuto ragione del Futsal Pontedera per 5-0 e domenica mattina è attesa dalla trasferta contro la Sangiovannese. Anche in questa occasione mister Izzo ha affermato che la sua squadra andrà a Sangiovanni, con tanto rispetto e altrettanta consapevolezza. Sa di essere ancora un cantiere aperto e di affrontare una buona squadra. Izzo conclude dicendo che non ci volevano le assenze di Lessi e Kamberi, ma di essere comunque pronti.

Questi sono i convocati che si dovranno trovare al Palabombonera alle 8: Guarducci, Ghelardini, Cipollini, Kacper, Pittaro, Serghei, Didac, Galeota, Agnelli, Cardone, Poggiaroni, Bindi.