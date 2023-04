L'Atlante Grosseto batte Arpi Nova ed è promossa in Serie A2

E' festa per l'Atlante Grosseto



Grosseto: Non c'è storia, l'Atalnte Grosseto batte Arpi Nova, in trasferta, e conquista la promozione in A2.

Subito all'attacco i biancorossi che chiudono il primo tempo sul 3-0 con reti di Falaschi all'8', Baluardi al 17' e Mateo al 20'.

Nella ripresa è subito Rodrigo al 1' ad andare in rete, e poi anche al 16' allungando le distanze. In rete gli avversari con Cubillos al 17' e Feliciano al 18' provano a recuperare, ma è ancora l'Atlante ad andare in rete con Nil al 19'. Non basta la rete di Cubillos al 20', la partita finisce sul 3-6 per l'Atlante Grosseto.

E' grande festa tra i ragazzi di mister Izzo che con questa vittoria conquistano la promozione.

ARPI NOVA: Martelli, Vallecchi, Giuliani, Gravina, Do Amara Wendel, Mariotti G., Mariotti M., Ceccarini, Ed Daoudy, Gialluisi, Cubillos, Montaleni.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Baluardi, Nil, Falaschi, Gianneschi, Mateo, Tamberi, Kacper, Guarducci.

ARBITRI: 1’ arbitro Stefano Campagnolo sezione Aia di Bassano del Grappa, 2’ arbitro Andrea Guadagnini sezione Aia di Castelfranco Veneto, cronometrista Simone Sarli sezione Aia di Pisa.

MARCATORI: 8' Falaschi, 17' Baluardi, 20' Mateo. 1' st Rodrigo, 16' st Robdrigo, 17'st Cubillos, 18' st Feliciano, 19' st Nil, 20' Cubillos.