L'Atlante Grosseto atteso da una difficile trasferta contro l'Olimpia Regium

Grosseto: Dopo l’importante e convincente successo ottenuto sabato scorso contro la Mattagnanese per 8-2, dove i ragazzi di Alessandro Izzo hanno disputato una gara da categorie superiori, sciorinando azioni su azioni, con il fantasista Mateo su tutti, ma anche i suoi compagni non sono stati da meno, tanto da meritarsi al termine della partita, nell’interviste finali, anche il plauso e gli elogi del presidente della formazione fiorentina, all’orizzonte, sabato prossimo, c’è l’insidiosa trasferta a Reggio Emilia, contro l’Olimpia Regium, forse la maggiore candidata alla vittoria del campionato.



Ma per parlare di questa importante partita, come tutti i giovedì sera, ci rechiamo al Palabombonera agli allenamenti della formazione del presidente Iacopo Tonelli per scambiare due parole con mister Alessandro Izzo.

D. Ciao Alessandro, intanto i complimenti per la grande prova di sabato scorso contro la Mattagnanese! «Si è vero, sabato contro la formazione di Borgo San Lorenzo abbiamo disputato una prova convincente, abbiamo dominato il match ed ho visto veramente un grande Atlante, ma quella partita ormai è passata e sabato prossimo andiamo nel campo dell’Olimpia Regium, la formazione più accreditata alla vittoria finale. Loro vengono da una sconfitta maturata nello scontro diretto di Bologna, ma noi siamo fiduciosi di poter disputare un grande match, noi vogliamo fare la gara, come sempre, avremo delle defezioni importanti, ma dobbiamo essere più forti delle assenze. Vincere questo incontro per noi significherebbe molto e dopo due trasferte negative sul fronte degli episodi, spero che il vento possa cambiare. Servirà essere più cinici del solito, attenti e determinati in qualsiasi fase del match e dobbiamo fare punti».

La squadra partirà alla volta di Reggio Emilia sabato mattina partendo alle 9 dal Palabombonera.

Queste le designazioni arbitrali: 1’ arbitro Alessandro Botta, sezione Aia di Biella, 2’ arbitro, Roberto Di Fonzo, sezione Aia di Bra, cronometrista Olga De Giorgi, sezione Aia di Modena.

Come tutte le settimane diamo uno sguardo anche al prossimo impegno della formazione Under 19 Nazionale che è impegnata domenica mattina a Campi Bisenzio contro l’Arpi Nova. Alessandro Izzo, che è anche l’allenatore di questa formazione, parla della sconfitta di domenica scorsa a domicilio contro la Vigor Fucecchio. «La sconfitta di domenica scorsa - dice -, soprattutto per come è avvenuta, è un caso isolato, i miei ragazzi hanno vinto fuori dal campo, aspetto mai banale, sono educati e rispettosi, siamo orgogliosi di loro e di ciò che riusciamo a trasmettere in quanto a valori ed ideali sportivi della vita. Domenica scorsa abbiamo tirato nello specchio della porta molte volte e, dopo un primo tempo equilibrato, i miei ragazzi hanno assediato la porta avversaria. L’Atteggiamento è stato quello giusto e nella seconda frazione di gioco, i nostri ragazzi hanno avuto cinque occasioni limpide e tirato in porta ben dodici volte e alla prima ripartenza degli avversari, ad un minuto dal termine, abbiamo preso goal e nove volte su dieci il risultato in questi casi sarebbe stato diverso, ma lo accettiamo».

Alessandro Izzo si concentra sulla prossima partita che vedrà i suoi ragazzi scendere sul parquet di Campi Bisenzio contro l’Arpi Nova e afferma che «in terra fiorentina dobbiamo vincere, non possiamo più perdere terreno, non ci è stato imposto un obiettivo, lavoriamo con serenità sapendo che tra occasioni create siamo i primi del campionato, così come la miglior difesa. In questo momento, i numeri ci danno contro, l’importante è la crescita dei ragazzi e a febbraio inizieremo a guardare la classifica».

Questi i convocati da Alessandro Izzo, che si dovranno trovare alle 7, 40 al Palabombonera di Grosseto: Guarducci, Cipollini, Kacper, Pittaro, Morante, Didac, Galeota, Agnelli, Cardone, Poggiaroni.