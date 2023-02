L’Atlante Grosseto atteso da un altro esame, al Palabombonera arriva il Pontedera

Fermo il campionato Under 19.



Grosseto: Grazie al successo per 6-2 ottenuto sabato scorso a Bordighera, contro il Sant’Ampelio, l’Atlante Grosseto di mister Alessandro Izzo, insieme ai sui ragazzi, ha scritto un pezzo di storia della Società del presidente Iacopo Tonelli, arrivando al record di 10 vittorie consecutive, mai successo prima di oggi, dal 1995, anno di nascita della Società.

Ma Gianneschi e soci ora vorrebbero allungare la striscia consecutiva di vittorie, tenendo ancora inviolato il palazzetto grossetano, ma all’orizzonte sabato prossimo, con inizio alle 16:30, al Palabombonera arriva l’ostica formazione del Pontedera in un derby molto sentito, dove, oltre a continuare la striscia di successi, l’Atlante deve anche “vendicare” la sconfitta subita all’andata, pertanto i tifosi grossetani con queste premesse hanno una tavola succulenta da gustare e un motivo in più per incitare i suoi beniamini dal primo al quarantesimo minuto, e continuare a cullare il sogno chiamato promozione in Serie “A2”. La partita è valida per la 18’ giornata, 5’ del girone di ritorno, del Campionato Nazionale di Serie “B”, di calcio a 5 girone “C” e avrà inizio alle 16,30.

Ed ora andiamo a sentire mister Alessandro Izzo al termine del consueto allenamento del giovedì sera.

- Ciao mister, complimenti per il raggiungimento del record delle dieci vittorie consecutive che hanno fanno una parte della storia della Società. State facendo un tour de force niente male, vero? «Si, grazie dei complimenti è vero, ma noi in questo momento non dobbiamo e non possiamo accontentarci, ma bensì pretendere il massimo da noi stessi in quanto a prestazioni e risultati da ottenere. E’ il periodo dove dobbiamo aver il desiderio di migliorare ancora, solo chi ha veramente fame di successo arriva al traguardo e noi dobbiamo averla più di qualunque altro. Predico calma, molta calma, per noi ogni partita è una finale e sabato prossimo sarà una partita importante, abbiamo la possibilità di migliorare di ben sei punti il girone d’andata e possiamo farlo al Palabombonera, dobbiamo volerlo più di qualsiasi cosa. I ragazzi stanno tutti bene».

Questi sono i convocati da mister Izzo che si dovranno trovare sabato alle 13:00 al “Lavatoi Cocktail Bistrot” in piazza Esperanto a Grosseto per il pranzo: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Lessi, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi.

Queste sono le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Emmanuele Nazareno Di Gregorio (sezione Aia di Catania), 2’arbitro, Fabio Alfio Sfilio, sezione Aia di Acireale, cronometrista, Vito Coviello, sezione Aia di Pisa.