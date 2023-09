Kermesse politica. FdI: a Firenze 'L’Italia vincente, un anno di risultati

23-24 settembre 2023, Tuscany Hall, via Fabrizio De Andrè angolo Lungarno Aldo Moro, 3



Firenze: Il 23 e 24 settembre prossimi si terrà al Tuscany Hall di Firenze 'L'Italia vincente, un anno di risultati. Come il Governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione'. Una due giorni, che si concluderà con il video collegamento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in contemporanea nazionale il 24 alle 11.00, dedicata all’attività del Parlamento, alle proposte approvate, ai progetti per i prossimi quattro anni, con panel e approfondimenti tematici, organizzata dal Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia Camera dei Deputati e dal Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia Senato della Repubblica.





"Il centrodestra a raccolta a Firenze per la due giorni che segna il primo anno del Governo Meloni ha un duplice valore: quello di dodici mesi trascorsi caratterizzati dall'impegno costante del Parlamento e della sua attività - dichiara il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi - e, per la nostra regione, quel valore che ci porta a guardare in modo diretto e deciso al prossimo futuro. Ci aspettano sfide importanti e siamo pronti ad affrontarle".

Programma



Sabato 23 settembre 2023

. Ore 10.00 - Arrivo e accoglienza dei partecipanti

. Ore 10.30 - “Dal governo dei territori al governo nazionale: la Toscana vincente”. Incontro e dibattito fra i sindaci di centro destra toscani". Ad aprire il dibattito, il deputato e coordinatore regionale Toscana Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi

. Antonfrancesco Vivarelli Colonna - Sindaco Grosseto

. Michele Conti - Sindaco Pisa

. Francesco Persiani - Sindaco Massa

. Alessandro Ghinelli - Sindaco Arezzo

. Alessandro Tomasi - Sindaco Pistoia

. Mario Pardini - Sindaco Lucca

. Nicoletta Fabio - Sindaco di Siena

. Francesco Ferrari - Sindaco di Piombino

***

. Ore 12.00 Intervista a Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale organizzazione Fratelli d'Italia

***

Ripresa dei lavori

Ore 15.30 - "L'agricoltura e il Made in Italy". Ad aprire il dibattito, il deputato e membro della commissione Agricoltura Fratelli d'Italia Chiara La Porta

. Patrizio Giacomo La Pietra - Sottosegretario all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e delle Foreste

. Valentino Berni - Presidente regionale Cia Toscana

. Luca Giannozzi - Vicepresidente Confagricoltura Toscana

. Angelo Corsetti - Direttore Coldiretti Toscana.

Vittorio Fantozzi - Consigliere regionale Toscana Fratelli d'Italia e membro della commissione Sviluppo economico e rurale

Ore 16.30 - "La giustizia in Italia e in Toscana". Ad aprire il dibattito Alessandra Mastri Flamini, responsabile per la Toscana dipartimento Giustizia Fratelli d'Italia

. Francesco Michelotti - Deputato, membro della commissione Antimafia

. Francesco Lucacci - Presidente provinciale Fratelli d'Italia Arezzo

. Susanna Campione - Senatore, membro della commissione di inchiesta sul femminicidio

. Elisa Tozzi - Consigliere regionale Toscana Fratelli d'Italia

. Claudio Gemelli - Presidente provinciale Fratelli d'Italia Firenze

. Marco Guidi - Presidente provinciale Fratelli d'Italia Massa

. Letizia Giorgianni - Deputato Fratelli d'Italia

***

Ore 18.00 - "Turismo e cultura in Italia e in Toscana". Ad aprire il dibattito Francesco Palmigiani, responsabile per la Toscana dipartimento Turismo di FdI

. Riccardo Zucconi - Deputato, membro della commissione Turismo e Attività Produttive

. Paolo Marcheschi - Senatore, capogruppo commissione Cultura

. Alessandro Amorese - Deputato, capogruppo commissione Cultura

. Jacopo Cellai - Coordinatore cittadino Fratelli d'Italia Firenze

. Simona Petrucci - Senatore, membro della commissione Ambiente

. Gabriele Veneri - Consigliere regionale Fratelli d'Italia

. Diego Petrucci - Consigliere regionale Fratelli d'Italia

***

Domenica 24 settembre 2023

. Ore 9.30 - "Dal Governo Nazionale alle regioni: l’impegno continua anche per la Toscana"

. Francesco Torselli - Capogruppo Fratelli d'Italia Consiglio Regionale Toscana

. Elena Meini - Capogruppo Lega Consiglio Regionale Toscana

. Marco Stella - Capogruppo Forza Italia Consiglio regionale Toscana e Coordinatore regionale

. Fabrizio Rossi - Deputato Fratelli d'Italia e Coordinatore regionale Toscana

. Luca Baroncini - Coordinatore regionale Lega Toscana

. Giorgio Silli - Sottosegretario agli Esteri e Coo

Ore 11.00 - Collegamento in diretta video nazionale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni