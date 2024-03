Italia Viva: “Bene il chiarimento di Pieraccini, condanniamo il razzismo in tutte le sue forme”

Grosseto: "Accogliamo con piacere e con un enorme sospiro di sollievo i chiarimenti forniti dal neo-consigliere provinciale Alfiero Pieraccini riguardo le accuse mosse sulla stampa riguardo il nome, effettivamente piuttosto infelice, di una chat interna di Nuovo Orizzonte Civico.



Non nascondiamo che, in mancanza di chiarimenti esaustivi, fortunatamente forniti dallo stesso Pieraccini, sarebbe stata inevitabile una nostra dura reazione di condanna e conseguenti azioni politiche, perché esistono valori che per Italia Viva non sono (e non saranno mai) negoziabili.





Accoglienza, inclusione e solidarietà sono da sempre fari illuminanti per Italia Viva e fondamenta irrinunciabili per chi, come noi, vuole costruire un centro moderato forte e autorevole.

“Le precisazioni fornite da Alfiero Pieraccini ci confortano e confermano ciò che conosciamo sul suo profilo umano e la sua storia personale e familiare – dichiara Luca Ceccarelli, Presidente della zona grossetana di Italia Viva - Quanto supposto sul suo conto ci sembrava stridere con tali elementi e fortunatamente possiamo parlare di un equivoco, figlio anche di ingenuità, per quanto gravi. Non nascondo che eravamo pronti a una reazione durissima, di cui fortunatamente non c’è stato bisogno. Anzi, ci fa indubbiamente piacere che il neo-consigliere abbia voluto ribadire anche la sua chiara matrice antifascista, valore che ultimamente in troppi fanno fatica a dichiarare esplicitamente. Italia Viva è una forza dai solidi valori politici e morali ed è disposta a fare tutto ciò che si renda necessario per difenderli e riaffermarli”.