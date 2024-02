Istituzioni: Mazzeo, inaccettabile sfregio a targa che ricorda Foibe

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale a margine della seduta solenne che si è svolta a Laterina, dopo aver appreso la notizia dell’atto di vandalismo avvenuto a Firenze



Firenze: “Un gesto inaccettabile, che respingiamo con forza e che ci convince sempre di più sulla necessità di celebrare la Giornata del Ricordo e ricordare i martiri delle Foibe e il dolore delle migliaia e migliaia di esuli dalla Dalmazia e dall’Istria”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a margine della seduta solenne per il Giorno del Ricordo, che si è celebrato a Laterina, dopo aver appreso dell’atto di vandalismo che a Firenze ha sfregiato di nuovo la targa in ricordo delle Foibe.



“Ricordare quella tragedia – ha aggiunto Mazzeo – è un dovere che riguarda tutti, al di là della propria collocazione politica, perché è una tragedia che ha toccato cittadini italiani nel quadro di una vicenda storica complessa, che non può essere ignorata e che dobbiamo sempre tenere presente. Spero che i responsabili vengano individuati presto, perché in Toscana non c'è e non ci sarà mai spazio per l'odio”.