Investita da un'auto sbalza oltre il guard rail

Grosseto: I mezzi di soccorso 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti ieri sera alle 20:00 in località Le Fornaci, nel Comune di Arcidosso, per soccorrere una donna investita da un auto e sbalzata oltre il guard rail.

La paziente, di 25 anni, è stata trasportata in gravissime condizioni alle Scotte di Siena in ambulanza. Richiesto l’intervento dell’elisoccorso che però non è potuto intervenire per le avverse condizioni meteo. Sul posto l’automedica di Castel del Piano, un’ambulanza della Misericordia di Santa Fiora e i Carabinieri per i rilievi del caso.