Ambiente "Insieme per i sentieri puliti – riempi il tuo sacchetto" 24 marzo 2025

24 marzo 2025 61

61 Stampa

Redazione

Follonica: L’Associazione Trekking biblico APS organizza, con il patrocinio del Comune di Follonica, un’escursione nel Parco di Montioni il 29 marzo 2025, per sensibilizzare e salvaguardare le bellezze naturali Con il patrocinio del Comune di Follonica, l’Associazione Trekking biblico APS organizza il progetto “Insieme per i sentieri puliti – riempi il tuo sacchetto”, il giorno 29 marzo alle ore 15 con ritrovo e partenza in località Martellino. L’evento avrà luogo all’interno del Parco di Montioni e consisterà in una passeggiata tra i boschi alla scoperta di bellezze insite nel territorio locale, che in quanto tali necessitano di essere protette e salvaguardate. Per tale motivo, il Trekking biblico APS invita i più giovani a prendere parte all’iniziativa finalizzata alla tutela del patrimonio naturale. Saranno forniti ai partecipanti sacchi immondizia, guanti e bacchette idonee alla raccolta. Per partecipare all’iniziativa è richiesta l’iscrizione entro mercoledì 26 marzo ai seguenti contatti:

tel: 3487028417

email: trekkingbiblicoaps@outlook.it

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Ambiente "Insieme per i sentieri puliti – riempi il tuo sacchetto" "Insieme per i sentieri puliti – riempi il tuo sacchetto" 2025-03-24T10:00:00+01:00 228 it Con il patrocinio del Comune di Follonica, l’Associazione Trekking biblico APS organizza il progetto “Insieme per i sentieri puliti – riempi il tuo sacchetto”, il giorno 29 marzo alle ore 15 con ritrovo e partenza in località Martellino. PT1M /media/images/rifiuti-parco-montioni-1.jpg /media/images/thumbs/x600-rifiuti-parco-montioni-1.jpg Maremma News Follonica, Mon, 24 Mar 2025 10:00:00 GMT